Le autorità tedesche hanno scoperto l'infiltrazione di una rete di comunicazione cinese.

Un gruppo di sospetti operativi cinesi, composto da 47 individui, sarebbe attivo in Germania. Questi individui hanno connessioni che arrivano fino al governo federale, come rivelato da un'indagine congiunta condotta da RTL e da giornalisti di dieci nazioni. I nomi di questi sospetti sono stati trapelati e condivisi con RTL e altri media internazionali. Secondo un informatore cinese, "Si tratta di una vasta rete". Si dedicano alla propaganda e cercano di manipolare i consigli comunali e la politica locale, tra le altre cose.

Alcuni di questi operativi sono stati avvistati in fotografie con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il ministro dell'Agricoltura Cem Özdemir, come riferito da RTL. Altri ricoprono ruoli influenti nell'economia, nella società e nella cultura, lavorando per corporation come Beiersdorf e Evonik, o servendo come professori e insegnanti nelle università tedesche.

Si ritiene che questi operativi siano rappresentanti del Fronte Unito, una divisione del Partito Comunista Cinese. Le foto mostrano che partecipano a eventi rilevanti insieme ai rappresentanti dell'apparato del Fronte Unito, secondo RTL. Secondo Peter Mattis del Jamestown Foundation a Washington D.C., "Il lavoro del Fronte Unito consiste nel coinvolgere individui esterni al partito per raggiungere gli obiettivi del partito. Se il Partito Comunista riesce in questo, il mondo diventa un posto molto più oscuro".

Mao Zedong stesso ha descritto il Fronte Unito come "un'arma magica" per avanzare gli obiettivi ideologici del regime. Il suo scopo è unire e coinvolgere tutte le forze politiche e sociali che non appartengono al Partito Comunista. Dal momento in cui Xi Jinping ha assunto il potere nella Repubblica Popolare dodici anni fa, questo sistema è stato esteso all'estero.

In Germania, i comunisti sembrano particolarmente interessati alle figure di spicco di discendenza cinese che guidano le associazioni della diaspora o hanno forti connessioni nella politica e negli affari. Come spiegato dall'esperta di Cina Mareike Ohlberg del German Marshall Fund in un'intervista con RTL, "Il loro obiettivo è rafforzare i loro legami con queste persone, mantenere i contatti in modo da poterle utilizzare come strumento del partito". In questo modo, qualsiasi individuo che potrebbe aiutare a raggiungere gli obiettivi del partito può essere controllato più da vicino e, se necessario, mobilitato.

