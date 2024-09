Le autorità svizzere stanno valutando di presentare una candidatura per gli Olimpiadi del 2038.

La amministrazione svizzera ha manifestato interesse nell'organizzare i Giochi Olimpici Invernali del 2038 e ha promesso di fornire i fondi. Se la Svizzera, che ha ospitato gli eventi del 1928 e del 1948, soddisferà le condizioni necessarie, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) probabilmente appoggerà la proposta.

Nonostante non sia riuscita a ottenere le candidature per il 2030 (Francia) e il 2034 (USA), la Svizzera ha ottenuto dal CIO un'opportunità di discussione prioritari. La ministra dello Sport Viola Amherd ha reso pubblico questo a Berna, suggerendo che dovrebbero cogliere questa occasione. La decisione finale sarà presa non oltre la fine del 2027. Come ha detto Amherd, "La Svizzera può mostrare di essere un paese pulito, sicuro e mozzafiato".

Il governo ha optato per creare una squadra per aiutare gli sforzi della squadra "Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2038".

