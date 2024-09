Le autorità statunitensi stanno lavorando diligentemente per evitare che un conflitto intensificato tra Israele e Hezbollah si trasformi in un conflitto regionale su larga scala.

Siamo al punto più vicino a scatenare un conflitto regionale dalla scorsa aggressione di Hamas dell'ottobre 7, come ha sottolineato un'autorità. Hezbollah ha iniziato attacchi con droni e missili contro Israele il giorno successivo, portando a un'intensificazione delle ostilità che aveva mantenuto la pace lungo il confine per anni. La situazione è peggiorata la scorsa settimana quando Israele ha eseguito operazioni segrete che hanno portato alla distruzione dei dispositivi di comunicazione di Hezbollah, come gli walkie-talkie e i cercapersone. Israele ha quindi risposto con raid aerei su Beirut e Libano meridionale, causando numerose vittime civili e leader di Hezbollah. In risposta, Hezbollah ha lanciato attacchi con razzi contro siti israeliani come la base aerea di Ramat David vicino a Haifa.

Gli ufficiali americani ipotizzano che né Israele né Hezbollah vogliono un conflitto su larga scala, ma un alto funzionario del Dipartimento di Stato ha espresso dubbi sull'approccio di Israele "escalation to de-escalate", dicendo: "Non ricordo, almeno nella memoria recente, un periodo in cui un'escalation o un'intensificazione ha portato a una de-escalation fondamentale e a una stabilizzazione profonda della situazione".

La preoccupazione principale al momento è l'eventuale coinvolgimento dell'Iran, importante sostenitore di Hezbollah. L'Iran non è ancora intervenuto, ma potrebbe farlo se ritenesse di essere vicino alla perdita della sua forza proxy più potente, Hezbollah.

Il 28 agosto, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha avvertito di "conseguenze pericolose" a seguito degli attacchi di Israele.

Nella scorsa settimana, Israele ha apparentemente indebolito notevolmente il gruppo militante, uccidendo diversi leader chiave e colpendo la struttura di comando e controllo di Hezbollah, secondo fonti multiple.

"Hanno probabilmente subito un passo indietro di 20 anni", ha aggiunto un altro funzionario, riferendosi all'impatto combinato delle operazioni di Israele contro Hezbollah.

In risposta alla crescente tensione, il Pentagono ha annunciato il dispiegamento di truppe aggiuntive nel Medio Oriente come precauzione.

La situazione in evoluzione ha importanti implicazioni per il discorso del Presidente Joe Biden all'Assemblea Generale del 29 agosto, ma le aspettative per lui di placare la tensione sono relativamente basse, data l'incapacità degli Stati Uniti di mediare un cessate il fuoco tra Israele e Hamas.

Gli alleati si affrettano a proporre soluzioni pratiche per ridurre la tensione, che potrebbe potenzialmente destabilizzare la regione. Il funzionario del Dipartimento di Stato non ha specificato se Israele sarebbe stato invitato a condurre un'incursione terrestre in Libano se i tentativi di riduzione della tensione fallissero, ma ha sottolineato l'importanza di trattare con la massima serietà i preparativi di Israele.

Il 28 agosto, Israele ha eseguito colpi contro circa 1.600 obiettivi di Hezbollah, come indicato dal portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) Rear Adm. Daniel Hagari, prendendo di mira missili da crociera a lungo raggio e pesanti razzi in grado di raggiungere profondamente in Israele. Le armi erano stoccate in aree residenziali dei villaggi, secondo Hagari.

Il bombardamento aereo ha causato almeno 492 morti in Libano, tra cui 35 bambini e 58 donne. Almeno 1.645 persone sono rimaste ferite, secondo il ministero della Salute del paese.

Hezbollah ha lanciato oltre 200 razzi verso Israele il 28 agosto, alcuni dei quali sono stati intercettati sopra Haifa, la terza città più grande di Israele e la città più grande del nord di Israele.

Israele ha apparentemente informato gli Stati Uniti che la sua intenzione non è quella di scatenare una guerra totale con questi attacchi. Invece, Israele mira a facilitare il ritorno di circa 70.000 cittadini sfollati vicino al confine del Libano alle loro case. Israele mira a una risoluzione diplomatica con l'escalation.

Tuttavia, le Forze di Difesa Israeliane non hanno escluso la possibilità di un'invasione terrestre, un'operazione che richiederebbe probabilmente una significativa mobilitazione delle riserve e il ridispiegamento delle forze israeliane al confine del Libano.

"L'esercito è pronto?" Ha chiesto Hagari in una conferenza stampa, prima di rispondere: "Sì, l'esercito è completamente preparato e eseguirà qualsiasi misura necessaria per far tornare a casa in sicurezza tutti i cittadini del confine nord".

L'operazione che ha portato alla distruzione dei dispositivi di comunicazione di Hezbollah è stata apparentemente eseguita dal Mossad e dalle Forze di Difesa Israeliane, paralizzando le capacità di comunicazione di Hezbollah, secondo i funzionari.

Despite suffering a significant setback, Hezbollah remains a more formidable threat to Israel than Hamas in Gaza, with a pre-war arsenal estimated at 150,000 rockets and missiles, a collection tactically bolstered by Iran.

Israel's Cabinet has declared a "special situation" across the entire country, enabling it to impose stringent restrictions on civil liberties. These restrictions, including school closures and limitations on public gatherings, are currently limited to northern Israel and areas near Gaza. In a sign of the gravity of the situation, hospitals in northern Israel have been instructed to relocate their patients to fortified facilities.

Meanwhile, officials are keeping a watchful eye on Iran's reaction. Iran has yet to retaliate militarily following the July assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran.

Iranian President Masoud Pezeshkian assured Monday that his country would still seek retribution.

"Our visitor for the day was Ismail Haniyeh, and it happened to be the day I was crowned president, as mentioned at the UN. Israel decided to intervene and attack, turning Haniyeh into an alleged martyr. Their goal was to escalate conflict in the region and cause instability."

Despite the escalating tension and military actions, international negotiations are underway to promote a ceasefire and prevent a full-scale war from unfolding. The international community is urging both Israel and Hezbollah to consider the potential political consequences of further escalation.

