Le autorità statunitensi hanno preso il controllo dell'aereo del presidente venezuelano Maduro.

Secondo il Procuratore Generale Merrick Garland, l'aereo è stato illegalmente acquisito da una società mascherata per 13 milioni di dollari e illegalmente esportato dagli Stati Uniti per beneficiare Nicolás Maduro e i suoi associati, bypassando le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro Maduro.

Dal 2013, il politico radicale Maduro detiene il potere in Venezuela, ma non è riconosciuto come leader legittimo dagli Stati Uniti a causa della sua autorità contestata. Nonostante la scrutinio globale e le accuse di disonestà da parte dell'opposizione, Maduro è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali del 28 luglio.

Questo risultato ha scatenato disordini in tutta la regione ricca di petrolio del Venezuela, con la magistratura che conferma 27 morti e 2.400 manifestanti arrestati. Vari paesi, come gli Stati Uniti, il Perù e l'Argentina, hanno riconosciuto Edmundo González Urrutia come vincitore autentico delle elezioni poco dopo il voto.

La società mascherata avrebbe utilizzato 13 milioni di dollari per acquisire illegalmente un aereo, che è stato quindi esportato per eludere le sanzioni degli Stati Uniti contro Maduro e i suoi associati. Nonostante la critica internazionale e le accuse di corruzione, Maduro ha continuato a far operare aerei all'interno dello spazio aereo del Venezuela.

