- Le autorità statunitensi hanno impedito l'assassinio di politici <unk> a quanto pare Trump tra gli obiettivi

Gli Stati Uniti hanno apparentemente difeso l'assassinio di un funzionario o politico del governo degli Stati Uniti. Un uomo pakistano di 46 anni con legami con l'Iran, sospettato di aver pianificato l'assassinio di un funzionario del governo degli Stati Uniti, è stato arrestato e accusato negli Stati Uniti, ha annunciato il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti martedì.

Asif M., il cittadino pakistano, è accusato di aver reclutato killer negli Stati Uniti per vendicare l'uccisione del comandante della Guardia Rivoluzionaria Iraniana Qassem Soleimani, secondo l'atto di accusa.

L'FBI ritiene che l'ex presidente Trump e altri membri del governo degli Stati Uniti, passati o presenti, fossero obiettivi dei presunti assassinii, ha riferito CNN, citando un funzionario del governo degli Stati Uniti.

Nel 2020, Trump ha ordinato un attacco con drone che ha ucciso Soleimani, il comandante allora della forza Quds dell'IRGC. Gli ufficiali del governo iraniano hanno ripetutamente promesso di vendicare l'uccisione.

Il sospetto ha mantenuto stretti legami con l'Iran

Il sospetto avrebbe trascorso del tempo in Iran e sarebbe stato arrestato il 12 luglio mentre cercava di lasciare gli Stati Uniti, secondo i pubblici ministeri. Un giudice federale ha ordinato la sua detenzione il 16 luglio, secondo i documenti del tribunale. Ora è accusato di istigazione a commettere un crimine violento in un tribunale federale di Brooklyn, New York.

Il direttore dell'FBI Christopher Wray ha detto che il 46enne "ha mantenuto stretti legami" con l'Iran. Un altro ufficiale dell'FBI ha detto che i killer che il pakistano avrebbe cercato di assumere erano in realtà agenti dell'FBI undercover.

"Per anni, il Dipartimento della Giustizia ha inseguito con decisione i tentativi del regime iraniano di vendicarsi sui funzionari americani per l'uccisione del generale iraniano Soleimani", ha detto il procuratore generale Merrick Garland.

Tuttavia, ha detto che non c'è alcuna prova che colleghi il sospetto al tentato assassinio di Trump a Butler, Pennsylvania del 13 luglio, in cui Trump è stato colpito con un fucile semiautomatico e ha sfiorato la morte con una ferita all'orecchio destro.

