Le autorità statunitensi confiscano l'aereo presidenziale di Maduro.

In mancanza di un mandato internazionale di arresto, Putin ha ricevuto un saluto cerimoniale in Mongolia. Autorità Mongole Accolgono Putin Despite Mandato di Arresto ICC per Presunte Deportazioni di Bambini UcrainiIl Presidente della Russia, Vladimir Putin, è stato calorosamente accolto in Mongolia nonostante un mandato di arresto emesso dall'