Le autorità stanno indagando sull'omicidio di Lina.

Autorità sono alla ricerca di Lina, 15 anni, da più di un anno, da quando è scomparsa senza lasciare traccia nell'Alsazia. Il caso, noto per il suo profilo alto e avvenuto nella zona di confine franco-tedesca, presenta forti indizi di un atto criminale. Come ha dichiarato Alexander Chevrier, il pubblico ministero a Strasburgo, gli investigatori ora credono che Lina sia stata prelevata da un criminale di passaggio e poi trattenuta.

Purtroppo, con il principale sospetto che si è suicidato prima di essere interrogato e tutte le ricerche per Lina finora infruttuose, il suo destino rimane incerto. Dopo un anno senza segni di vita, le possibilità di trovare Lina viva sono poche.

Lo scorso 23 settembre, la teenager è scomparsa mentre si dirigeva verso la stazione ferroviaria di Saint-Blaise-la-Roche, con l'intenzione di recarsi a Strasburgo. Gli investigatori hanno scoperto che non è salita sul treno. Gli sforzi di ricerca estesi, che hanno coinvolto i sommozzatori della polizia fluviale francese e tedesca, non hanno dato risultati. Un testimone ha dichiarato di aver visto Lina in una piccola auto, portando all'interrogatorio dei sospetti tra i proprietari di veicoli simili nella zona.

Auto rubata sequestrata

Di recente, gli investigatori hanno sequestrato un'auto rubata ad agosto 2023 e registrata a Emmendingen, Baden-Württemberg. All'interno dell'auto sono state trovate tracce di DNA, la borsa di Lina e corde che si ritiene siano state utilizzate per legarla. Non sono state trovate tracce di sangue, come ha riferito il pubblico ministero. Grazie alla geolocalizzazione dell'auto e all'analisi dei video, i tecnici della criminalità hanno determinato che l'auto si trovava nelle vicinanze della scena all'epoca della scomparsa di Lina.

Il sospetto di 43 anni, che era fuggito con l'auto rubata per un po' di tempo, si è suicidato il 10 luglio nella sua residenza a Besançon, nell'est della Francia. Era stato chiamato in giudizio il 22 luglio in relazione a diversi furti violenti. L'uomo, che ha una storia di ricoveri in ospedali psichiatrici, era sotto indagine al momento.

Grazie ai dati di movimento dell'auto, gli investigatori hanno avviato ricerche estese nei boschi dei Vosgi, dove l'auto aveva fatto una sosta prolungata. A loro dispiacere, gli sforzi di ricerca sono risultati infruttuosi e le indagini continuano, come ha sottolineato l'ufficio del pubblico ministero.

Despite the discovery of DNA traces, Lina's handbag, and potential restraint ropes in the seized car, her whereabouts remain missing. The absence of any blood evidence has left investigators with more questions than answers, adding to the uncertainty surrounding Lina's case.

Leggi anche: