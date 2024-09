- Le autorità stanno indagando su una serie di presunti incidenti di incendio doloso al lago Barleber.

Le autorità stanno indagando su un incidente di incendio in un campeggio situato vicino al lago di Barleber, apparentemente coinvolgente diversi casi di incendio doloso. All'alba di un mercoledì, un roulotte situato nel sito vicino a Magdeburgo è andato a fuoco. Le autorità stanno anche esaminando eventuali collegamenti con incendi precedenti nello stesso luogo, hanno dichiarato. Il "Magdeburger Volksstimme" aveva già riferito di questo incidente.

Per fortuna, non ci sono state vittime nell'incendio, ma si stima che i danni finanziari ammontino a diverse migliaia di euro. Un elicottero è stato utilizzato durante la caccia all'uomo del sospetto, ma non sono state effettuate arresti. Ora, la polizia sta chiedendo l'aiuto del pubblico per qualsiasi informazione.

Le autorità stanno collaborando con la polizia nelle indagini a causa dei presunti casi di incendio doloso. La polizia esorta il pubblico a fornire qualsiasi informazione che possa condurre all'identificazione del piromane.

