- Le autorità stanno indagando su un incidente aereo che ha ucciso 61 persone.

Indagini Iniziano Dopo lo Schianto di un Aereo di Linea in Brasile

Dopo lo schianto di un aereo di linea con 61 vittime in un'area residenziale in Brasile, sono iniziate le indagini per determinare la causa dell'incidente. "È ancora molto presto", ha ammonito Marcelo Moreno, a capo del Centro per le Investigazioni e la Prevenzione degli Incidenti Aeronautici (Cenipa), durante una conferenza stampa. Sono in esame fattori ambientali e tecnici, nonché eventuali errori umani, per capire come l'aereo sia precipitato nella città di Vinhedo, nello stato di São Paulo. Moreno ha confermato che il registratore dei dati di volo, o "scatola nera", è stato trovato dalla Força Aérea Brasileira (FAB), elemento cruciale per le indagini.

Aereo Cade in Area Residenziale: Nessun Ferito a Terra

Il velivolo della compagnia aerea VoePass, con a bordo 57 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, stava volando dalla città di Cascavel, nello stato del Paraná, all'aeroporto di Guarulhos a São Paulo, quando improvvisamente è gone in vite e precipitato dal cielo, come mostrano le immagini e i video sui social media. È caduto per quasi 4.000 metri in meno di un minuto, secondo i dati della piattaforma Flightradar 24. L'aereo è precipitato in un'area residenziale vicino a una casa dove c'erano persone presenti, ma miracolosamente non c'è stato nessun ferito a terra.

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato un periodo di lutto nazionale di tre giorni. Il governatore di São Paulo, Tarcisio de Freitas, ha promesso tutto il supporto necessario.

Flightradar 24 ha riferito che i dati meteorologici intorno all'ora dell'incidente suggeriscono turbolenza, temporali e formazione di ghiaccio nella zona. Il CEO di VoePass, Eduardo Busch, non ha escluso la possibilità di accumulo di ghiaccio sulle ali. Tuttavia, ha sottolineato che i piloti erano esperti e l'aereo era in perfette condizioni al momento del decollo. "L'aereo era al 100% operativo al momento della partenza", ha detto Busch.

Uno dei Peggiori Incidenti della Storia dell'Aviazione Brasiliana

Questo incidente è stato segnalato come uno dei peggiori della storia dell'aviazione brasiliana. Molti ricordano lo schianto del 28 novembre 2016, quando un aereo che trasportava il club di calcio brasiliano Chapecoense si schiantò durante il viaggio verso Medellín, in Colombia, per la finale della Copa Sudamericana. Persero la vita 71 persone, tra cui quasi l'intera squadra, lo staff e i giornalisti accompagnatori. Sei passeggeri sopravvissero.

L'aereo che si è schiantato venerdì era un turboelica da 72 posti, un ATR 72, un aereo a ala bassa prodotto dal consorzio franco-italiano Avions de Transport Régional. Nel gennaio 2023, un ATR 72-500 si è schiantato durante il tentativo di atterraggio all'aeroporto di Pokhara, in Nepal, uccidendo tutte le 72 persone a bordo, tra cui i 4 membri dell'equipaggio.

La compagnia aerea VoePass, coinvolta nell'incidente aereo, sta collaborando appieno con i processi di indagine condotti dal Cenipa e dalla Força Aérea Brasileira. Nonostante i danni significativi all'aereo coinvolto, il registratore dei dati di volo, o "scatola nera", è stato recuperato con successo e fornirà preziose informazioni sull'incidente.

