- Le autorità stanno facendo accuse contro presunti aderenti all'Islam.

Il Dipartimento della Giustizia ha incriminato un individuo ritenuto parte di, e un altro sospettato di aver collaborato con, il gruppo estremista ISIS (Stato Islamico), che avrebbe architettato un attentato di massa vicino al Parlamento svedese. Questa informazione è stata resa nota dalle autorità di Karlsruhe. I due cittadini afghani sono stati messi in custodia a Thuringia, vicino a Gera, nel marzo scorso, con l'accusa di attività terroristiche.

Stando alle accuse dell'estate del 2023, gli uomini avrebbero ricevuto istruzioni da un ramo dell'ISIS. L'attacco a Stoccolma sarebbe stato una rappresaglia per gli incidenti di profanazione del Corano che si stavano verificando contemporaneamente in Svezia e in altri paesi nordici. I bersagli previsti erano agenti di polizia e civili.

Si dice che abbiano mantenuto una comunicazione intensa con i rappresentanti della Provincia Khorasan dello Stato Islamico (ISPK), l'afiliata dell'ISIS in Afghanistan e Pakistan. Hanno apparentemente studiato i dintorni locali del luogo del crimine su internet e hanno tentato ripetutamente, senza successo, di procurarsi armi.

Il Dipartimento della Giustizia accusa gli uomini di aver fatto parte o sostenuto un'organizzazione terroristica. Entrambi sono anche accusati di cospirazione per commettere un reato e violazione della legge sul commercio estero e sui pagamenti. La Corte d'Appello di Jena per la Protezione dello Stato è ora responsabile per decidere se fissare una data per il processo.

Il gruppo estremista ISIS, come menzionato nella trama contro la Svezia, ha una significativa presenza al di fuori della sua regione originale, con collegamenti alla Provincia Khorasan dello Stato Islamico in Afghanistan e Pakistan. Nonostante i loro sforzi, i due uomini non sono riusciti a procurarsi armi in Svezia, il che potrebbe indicare una difficoltà nell'ottenerle per attività terroristiche all'interno del paese.

