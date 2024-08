Le autorità stanno esaminando le denunce contro i figli di Mette-Marit.

Intorno ai primi di agosto, Marius Borg Høiby, una persona legata alla famiglia reale norvegese, si trova sotto la lente d'ingrandimento della polizia a causa di accuse di violenza. Egli ha riconosciuto pubblicamente e manifestato rimorso per queste accuse, mentre altre ex-partner si fanno avanti con esperienze simili. La polizia locale sta conducendo un'indagine approfondita.

La polizia di Oslo ha deciso di indagare più a fondo sulle accuse di violenza contro Marius Borg Høiby, figlio della Principessa ereditaria Mette-Marit. Un poliziotto del distretto ha confermato le indagini, dichiarando che sono state aperte due distinte denunce, entrambe riguardanti due ex fidanzate di Høiby. Queste relazioni coprono il periodo dal 2018 al 2022 e dal 2022 al 2023.

Le due donne hanno accusato Høiby di violenza durante le loro relazioni sui social media. La polizia sta pianificando di parlare ulteriormente con queste donne.

although the exact course of action, including criminal charges, remains uncertain, Høiby has yet to be formally indicted. Refusing comment on the fresh allegations, his legal representative chose silence when approached by the Norwegian press.

Arresto di agosto

Høiby condivide un'eredità comune con la monarchia norvegese attraverso sua madre, Mette-Marit. Nonostante faccia parte della famiglia reale, non ha alcun ruolo ufficiale o titolo reale.

Il 4 agosto, Høiby è stato arrestato a Oslo con l'accusa di aggressione e danneggiamento di proprietà. In una successiva dichiarazione a NRK Norvegia, ha ammesso di aver inflitto violenza alla sua partner e di aver danneggiato oggetti nel suo appartamento durante una lite alimentata da alcol e cocaina. Inoltre, Høiby ha rivelato le sue battaglie con i problemi di salute mentale e l'abuso di sostanze per un lungo periodo.

