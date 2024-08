- Le autorità stanno concludendo le indagini sulle forze dell'ordine.

L'Autorità Legale di Magdeburgo ha archiviato l'inchiesta nei confronti dei due agenti di legge che, nel cuore di giugno, a Wolmirstedt, hanno aperto il fuoco su un uomo di 27 anni dopo un'aggressione con un coltello. Purtroppo, la vittima è deceduta in questo incidente.

"L'uso delle armi da fuoco da parte degli agenti è stato considerato legale", ha dichiarato l'Autorità Legale di Magdeburgo. "Questa decisione si basa sul fatto che gli agenti si sono trovati in una situazione che richiedeva la difesa personale e il fuoco è stato aperto come ultima risorsa per respingere l'aggressione".

Il sospetto, di origine afghana, è accusato di aver accoltellato un 23enne all'interno di un edificio a Wolmirstedt (distretto di Börde) il 14 giugno. Successivamente, ha ferito tre persone con un coltello a una festa privata in un giardino, segnalando l'inizio del campionato europeo di calcio 2020. Il 27enne è stato neutralizzato con la forza letale dalla polizia quando ha tentato di aggredirli a sua volta.

L'aggressione con il coltello menzionata in precedenza è stata apparentemente compiuta dal sospetto a Wolmirstedt. A causa della sua resistenza, il 27enne è stato colpito con la forza letale durante l'aggressione con il coltello da parte degli agenti di legge.

