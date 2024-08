- Le autorità stanno cercando un individuo a Marbach am Neckar.

Diverse squadre, un elicottero e un'unità cinofila hanno setacciato il distretto di Ludwigsburg per ore alla ricerca di una persona. Le autorità sono alla ricerca di un individuo non identificato che è fuggito da loro, hanno confermato. Questo individuo ha attirato l'attenzione durante i controlli della polizia. Al momento, si è appurato che stava attraversando Steinerstraße a Marbach am Neckar verso il centro città. Non c'è alcuna minaccia per la sicurezza pubblica.

Le autorità hanno richiesto un intensificazione delle ricerche nel distretto di Ludwigsburg. Data la preoccupazione causata dalla descrizione dell'individuo durante i controlli della polizia, è fondamentale catturarlo il prima possibile.

