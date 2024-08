- Le autorità stanno cercando persone che potrebbero aver assistito a un tentativo di omicidio.

Le autorità di Heilbronn stanno cercando urgentemente diversi potenziali testimoni che potrebbero aver assistito a un tentato omicidio coinvolto due uomini il 3 agosto. L'incidente è avvenuto sul ponte pedonale che porta allo stadio del ghiaccio, accanto all'Experimenta Heilbronn. Secondo un comunicato stampa, intorno alle 23:20 di quella notte, almeno quattro persone sono state coinvolte in una rissa fisica. Una persona ha riportato ferite alla testa dopo essere stata colpita con una bottiglia, mentre un'altra ha subito ferite al tronco a causa di un attacco con un oggetto tagliente. Entrambi i vittime hanno dovuto essere ricoverati in ospedale per riprendersi. Purtroppo, i due sospetti responsabili sono riusciti a fuggire senza essere catturati.

L'incidente del 3 agosto sul ponte pedonale potrebbe essere classificato come omicidio colposo, date le gravi ferite riportate dalle vittime. L'indagine è in corso per raccogliere prove sufficienti a sostenere tale affermazione.

despite the serious nature of the incident, the charges against the suspects could be reduced to Manslaughter by Reckless Misconduct if it can be proven that they didn't intend to cause death, but their actions resulted in the fatalities due to recklessness.

Leggi anche: