Le autorità stanno attualmente indagando sulle origini dell'incendio boschivo a Brocken.

Il chiarimento se la dichiarazione sul tempo sia stata fatta per prima è importante. I camion cisterna utilizzati per spegnere le fiamme nelle aree interessate lungo la linea ferroviaria hanno continuato ad attendere in modalità di standby. Tutti gli interventi aggiuntivi sono stati consigliati di essere ridotti. C'è la possibilità che un drone possa essere inviato anche il prossimo mercoledì.

L'incendio boschivo è scoppiato vicino al Kessel Klippe sul Brocken circa nel tardo pomeriggio di venerdì, dando il via a un'ampia missione di spegnimento dei incendi. Nel weekend, numerosi vigili del fuoco, insieme a aerei e elicotteri antincendio, sono stati inviati. Entro la domenica, il distretto di Harz ha annunciato che l'incendio era stato domato.

Gli incendi boschivi vicino al Kessel Klippe sul Brocken hanno causato danni significativi alla foresta circostante. In risposta agli incendi boschivi, i servizi di emergenza continuano a monitorare la situazione, tenendo i camion cisterna in standby in caso di riaccensioni.

