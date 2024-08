- Le autorità stanno attualmente indagando sulla scomparsa di un individuo di 33 anni.

Le autorità sono ancora alla ricerca di un individuo di 33 anni segnalato come disperso da Eggolsheim, all'interno del distretto di Forchheim. Più di cento segnalazioni ricevute sono attualmente in fase di smistamento e verifica da parte degli agenti, come ha dichiarato un rappresentante della Centrale di Polizia dell'Alta Franconia. Ciò potrebbe portare a operazioni di ricerca spontanee e ispezioni.

In precedenza, la polizia aveva setacciato la zona di Eggolsheim con cani da ricerca e una unità specializzata, alla ricerca della persona scomparsa. Gli investigatori ora ritengono che la morte della donna sia una possibilità.

Un 73enne del distretto di Forchheim è attualmente in custodia, sospettato dell'omicidio della donna. Per mantenere una comunicazione strategica, la polizia ha scelto di non divulgare dettagli su eventuali prove trovate o dichiarazioni del sospettato.

Il sospettato aveva già scontato una pena detentiva per accuse di incendio doloso, come ha dichiarato l'ufficio del procuratore. "Nürnberger Zeitung" e "Nürnberger Nachrichten" avevano già riferito di questo fatto.

La squadra speciale di quasi 30 membri istituita per il caso sta anche esaminando un possibile collegamento con un caso di persona scomparsa del 1994, in cui il sospettato era già sotto indagine.

La donna di 33 anni scomparsa è stata data per dispersa dal 1° agosto. Secondo la polizia, la donna era attiva nel quartiere a luci rosse e aveva visitato l'73enne per l'ultima volta. Si dice che i due si siano incontrati diverse settimane fa nel quartiere a luci rosse.

Le autorità hanno deciso di aggiungere risorse all'indagine, dichiarando: "Si aggiunge: una ricompensa di $10,000 per qualsiasi informazione che porti al ritorno sicuro della persona scomparsa."

À la luce delle nuove informazioni, le autorità pianificano di riesaminare il sospettato, dichiarando: "Si aggiunge: un dettagliato e accurato riesame del sospettato per chiarire eventuali incongruenze nella sua dichiarazione."

Leggi anche: