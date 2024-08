Le autorità stanno attualmente cercando il colpevole a Solingen.

Un'identificato individuo ha compiuto una strage con un coltello venerdì sera intorno alle 21:40, secondo i resoconti. Le autorità sono ancora alla ricerca dell'aggressore, inviando un gran numero di ufficiali e unità speciali nel centro di Solingen. Entrambe le vittime e i testimoni oculari vengono interrogati per aiutare a identificare l'aggressore.

L'incidente violento è avvenuto durante una festa della città per celebrare il 650º anniversario di Solingen, intitolata "Festival della Diversità". In risposta, la polizia ha rapidamente riunito un gran numero di ufficiali e unità speciali nel centro di Solingen.

L'evento viene classificato come un "attacco", secondo un portavoce della polizia di Düsseldorf. Il portavoce contraddice i primi resoconti dei media che etichettavano l'incidente come un "attacco terroristico". Il portavoce non ha offerto commenti sui rumors che l'aggressore abbia parlato arabo.

Le autorità chiedono l'aiuto del pubblico. Qualsiasi informazione o indizio sull'incidente o sul sospetto, nonché immagini o video pertinenti, possono essere inviati tramite il portale delle segnalazioni della polizia (https://nrw.hinweisportal.de/).

Molti ufficiali di legge sono attualmente coinvolti nella caccia all'uomo per il sospetto aggressore. La polizia di Solingen ha ricevuto rinforzi da altre regioni della Renania Settentrionale-Vestfalia, come riportato dal portavoce. La scena del crimine è stata messa in sicurezza, con ufficiali heavily armed e investigatori forensi in tute bianche visibili, come dettagliato da un fotografo dell'AFP.

Prima della dichiarazione ufficiale sul numero di vittime, il sindaco di Solingen Tim Kurzbach (SPD) ha annunciato sulla pagina Facebook della città che ci sono "nove vittime con ferite", e diverse sono ancora in lotta per la loro vita. "Stasera siamo tutti sotto shock, inorriditi e colmi di profonda tristezza a Solingen", ha scritto Kurzbach. "Mi addolora che la nostra città sia diventata il bersaglio di un simile attacco."

Il Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst (CDU) ha espresso il suo shock. "Un atto di violenza brutale e senza senso ha colpito la nostra terra nel profondo", ha scritto su X. "Tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia sta con Solingen, in particolare con le vittime e le loro famiglie." Esprime la sua gratitudine ai "numerosi servizi di emergenza e alla nostra polizia, che lavorano instancabilmente per salvare vite in questi momenti".

Il Ministro dell'Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia Herbert Reul (CDU) ha visitato la scena del crimine durante la notte. L'aggressore ha apparentemente "lanciato un attacco casuale senza preavviso", ha detto Reul sul canale delle notizie ntv. Non può ancora commentare il movente o il sospetto. Visibilmente commosso, Reul ha descritto l'incidente come una "situazione molto seria".

