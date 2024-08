Le autorità sono alla ricerca degli individui responsabili dell'assalto con coltello a Solingen.

Intorno alle 21:40, un individuo non identificato sembra aver aggredito con un coltello diversi partecipanti a una festa per il giubileo a Solingen. Tragicamente, tre persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Approfittando del caos, l'aggressore è riuscito a fuggire. Le autorità hanno lanciato una massiccia caccia all'uomo.

Secondo gli aggiornamenti, cinque persone hanno riportato ferite gravi durante l'aggressione con il coltello alla festa per il giubileo a Solingen. La polizia di Düsseldorf ha annunciato il numero aumentato di vittime presto al mattino, inizialmente segnalando solo cinque persone ferite nell'incidente della sera di venerdì. Le identità delle vittime e le loro condizioni attuali non sono state rese note.

Il sospetto armato di coltello è ancora a piede libero. "Attualmente, stiamo mobilitando un significativo dispiegamento di forze per localizzare il sospetto", ha dichiarato la polizia. Con numerosi mezzi a disposizione, hanno stabilito una forte presenza intorno al centro della città di Solingen, inviando anche unità specializzate. "Attualmente, stiamo intervistando sia le vittime che i testimoni", ha aggiunto la polizia.

L'aggressione con il coltello è avvenuta durante i festeggiamenti per il 650° anniversario di Solingen. Secondo i resoconti, un "uomo non identificato" ha attaccato diverse persone con un coltello intorno alle 21:40, causando il panico. L'aggressore in fuga ha approfittato del caos e della confusione per scomparire nella notte.

Le autorità etichettano l'incidente come un "attacco", ma sono riluttanti a classificarlo come un "attacco terroristico". Non hanno confermato né smentito le voci che l'aggressore abbia parlato arabo. Nella ricerca del sospetto, la polizia si rivolge all'aiuto del pubblico. Le informazioni sul crimine o sull'individuo possono essere inviate e le immagini o i video pertinenti possono essere caricati sul loro portale delle segnalazioni.

L'aggressione con il coltello durante la festa per il giubileo ha lasciato cinque persone con ferite gravi. La polizia sta attivamente cercando l'aggressore armato di coltello che è fuggito dopo l'aggressione.

Leggi anche: