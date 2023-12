Le autorità si preparano per la notte di Capodanno a Times Square e in tutti gli Stati Uniti, mentre la guerra tra Israele e Hamas presenta minacce elevate

Una valutazione congiunta delle minacce basata sull'analisi di 10 agenzie di polizia - tra cui l'FBI, il Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti e il Dipartimento di Polizia di New York - afferma che la guerra tra Israele e Hamas "ha creato un ambiente di minaccia intensificato".

La "Comunità di intelligence rimane preoccupata per i criminali solitari che utilizzano piattaforme online per esprimere minacce di violenza contro le comunità ebraiche, musulmane e arabe, oltre a commettere attacchi semplici e non sofisticati che sono difficili da individuare in anticipo", si legge nella valutazione ottenuta dalla CNN.

La preoccupazione potrebbe essere maggiore a New York, dove l'FBI e il dipartimento di polizia monitoreranno le potenziali minacce domenica da un grande centro di comando e in un perimetro di sicurezza rafforzato, mentre la folla di Times Square fa il conto alla rovescia per la mezzanotte - probabilmente la celebrazione del Capodanno più importante di tutte, con un pubblico stimato di 1 miliardo di persone in tutto il mondo. Anche le dimostrazioni che potrebbero sorgere in relazione alle violenze a Gaza sono nel mirino dei funzionari.

Le preoccupazioni, anche se pronunciate in vista della festività, non sono nuove: le forze dell'ordine in tutti gli Stati Uniti sono state particolarmente vigili da quando Hamas ha attaccato il 7 ottobre e da quando l'assedio di Israele a Gaza si è intensificato. La valutazione delle minacce ottenuta dalla CNN indica una serie di falsi allarmi bomba all'inizio del mese contro le sinagoghe e la sparatoria del mese scorso contro tre studenti palestinesi nel Vermont come casi che potrebbero essere stati motivati dal conflitto in Medio Oriente.

Non è necessario guardare lontano per trovare un esempio di attacco a Times Square la notte di Capodanno da parte di un cosiddetto lupo solitario, un riferimento a qualcuno che potrebbe essere radicalizzato per compiere atti di violenza, ma non fa parte di un gruppo estremista formale: L'anno scorso, un diciannovenne caratterizzato dal funzionario dell'FBI Robert Kissane come "estremista violento cresciuto in casa" e radicalizzato dalla propaganda online , è stato colpito dalla polizia dopo aver presumibilmente attaccato tre agenti a un posto di blocco; si è dichiarato non colpevole ed è in attesa di processo.

Quest'anno, i grandi eventi televisivi in diretta "rimangono un obiettivo attraente per le organizzazioni terroristiche straniere" e per gli "estremisti violenti nazionali", si legge nella valutazione.

"Siamo in un ambiente di minaccia elevata. È dal 7 ottobre che ci troviamo in un ambiente di minaccia elevata", ha dichiarato Kissane alla CNN in un'intervista al centro di comando dove funzionari di numerose agenzie partner monitorano e indagano su potenziali minacce.

Il giorno in cui i combattenti di Hamas si sono riversati oltre il confine israeliano, uccidendo 1.200 persone e prendendone decine in ostaggio, è stato "una sorta di punto di infiammabilità", e il conflitto in corso "sta certamente motivando e ispirando le persone a fare cose cattive", ha detto Kissane, l'agente speciale responsabile della divisione antiterrorismo dell'FBI presso il suo ufficio di New York e della Joint Terrorism Task Force. Ma New York ospita spesso grandi eventi, ha sottolineato, e il Dipartimento di Polizia di New York, l'FBI e i loro partner lavorano bene insieme.

"Direi che non c'è posto al mondo che sia meglio posizionato per organizzare un evento come il lancio della palla di Capodanno", ha detto, sottolineando che non c'è "nessuna minaccia specifica e credibile" per l'evento di Times Square di questo fine settimana.

Le proteste rappresentano un'ulteriore preoccupazione, dicono i funzionari

Le autorità hanno ampliato il perimetro di sicurezza intorno a Times Square - una mossa fatta in parte a causa dell'attacco dell'anno scorso, ha detto il capo della polizia cittadina John Chell - per tenere le auto fuori dalle strade principali vicine in modo che la polizia possa muoversi rapidamente in caso di emergenza. La polizia si affiderà a una miriade di strumenti e tecnologie, come telecamere, elicotteri e droni appositamente attrezzati, squadre di cecchini nei grattacieli e cani da ricerca di bombe in grado di fiutare la presenza di esplosivi, anche in mezzo alla folla, a 30 metri di distanza.

I funzionari hanno anche espresso preoccupazione per le potenziali manifestazioni legate alla guerra a Gaza, con la valutazione che potrebbe interrompere "infrastrutture critiche" o eventi - o diventare essi stessi obiettivi.

Alcune manifestazioni negli ultimi mesi sono sfociate in scontri con la polizia, mentre i manifestanti denunciavano il crescente numero di vittime civili a Gaza: Più di 21.000 palestinesi sono stati uccisi dal 7 ottobre, secondo il Ministero della Salute dell'enclave controllata da Hamas. Recentemente, il giorno di Natale, sei persone sono state arrestate a New York durante una manifestazione pro-palestinese dopo che i manifestanti si sono scontrati con gli agenti, come ha riferito l'affiliata della CNN WABC.

"C'è un'ulteriore preoccupazione a causa di alcune delle proteste a cui avete assistito", ha detto martedì il sindaco di New York Eric Adams, accennando a un tentativo del mese scorso di interrompere l'accensione dell'albero di Natale del Rockefeller Center. "E siamo sicuri che quest'anno ci sarà qualche tentativo di usare quel palco per altre preoccupazioni che la gente ha".

Dal 7 ottobre, il Dipartimento di Polizia di New York ha visto più di 1.000 proteste in tutta la città, ha dichiarato Chell alla CNN. E il dipartimento si aspetta pienamente i manifestanti la notte di Capodanno, proprio come all'accensione dell'albero Rockefeller e durante la parata del Giorno del Ringraziamento.

"È un'operazione massiccia per la quale ci prepariamo tutto l'anno", ha detto Chell a proposito del Capodanno a Times Square. "Si tratta di 1,2 milioni di spettatori in un'area ristretta... Gli occhi del mondo sono puntati su di noi. Abbiamo l'enorme responsabilità di tenere tutti al sicuro, di far sì che i newyorkesi si sentano bene e si divertano e di proteggere l'intera comunità".

