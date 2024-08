Le autorità sanitarie si aspettano altri casi di Mpox in Europa

A causa dei recenti focolai di Mpox in Africa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il livello di allerta più alto. Dopo il primo caso in Europa, il corrispettivo europeo, ECDC, sta prendendo provvedimenti. Tuttavia, l'ECDC non vuole creare panico.

Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) si aspetta che arriveranno in Europa più persone infette con la nuova variante di Mpox. L'agenzia, con sede in Svezia, ha fatto questo annuncio dopo la conferma del primo caso della nuova variante fuori dall'Africa in un paese del Nord Europa. La persona infetta era stata precedentemente in Africa.

Tuttavia, la probabilità di trasmissione sostenuta in Europa è molto bassa se i casi importati vengono diagnosticati e gestiti prontamente, ha detto l'ECDC. La nuova variante è considerata più contagiosa delle precedenti e può causare infezioni più gravi. Tuttavia, il Mpox, precedentemente noto come monkeypox, non si trasmette facilmente e richiede un contatto diretto.

L'ECDC raccomanda che i paesi europei emanino avvertimenti per i viaggiatori diretti verso o provenienti dalle aree colpite. Il rischio di infezione per le persone che hanno un contatto stretto con individui che possono aver importato il Mpox dall'Africa è moderato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il livello di allerta più alto a causa di diversi focolai di Mpox in Africa e della nuova variante potenzialmente più pericolosa.

Fino a pochi anni fa, le infezioni erano per lo più limitate ai casi in cui le persone avevano mangiato la carne di animali infetti. I sintomi includono febbre, dolori muscolari e lesioni cutanee simili al vaiolo. Il tasso di mortalità è stimato tra l'1 e il 10% dei casi, a seconda del sistema sanitario del paese interessato e della specifica ceppo del virus.

Ci sono due grandi "famiglie" del virus del Mpox, note come clade. Il gruppo di virus più pericoloso, il 1, è attualmente prevalente principalmente nella

