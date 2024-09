Le autorità russe hanno formulato una strategia per espellere il personale militare ucraino dalla regione di Kursk.

15:13 Latvia Potenzia Misure di Sicurezza Fronteiera Fino alla Fine dell'AnnoLa Latvia ha deciso di prolungare le misure di sicurezza rafforzate al confine con la Bielorussia fino alla fine dell'anno a causa dell'aumento dei tentativi di attraversamento illegale del confine. Il governo di Riga ha preso questa decisione a causa del numero ancora elevato di tali incidenti. L'estensione delle regolamentazioni speciali inizialmente previste per settembre tiene conto del fattore di rischio aggiuntivo rappresentato dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina, sostenuto dal regime autoritario di Minsk. Con questa misura, le autorità di frontiera lettoni avranno poteri aggiuntivi in sei regioni orientali.

14:47 L'Ucraina Aumenta Significativamente la Produzione di ArmiSecondo i dati ufficiali, l'Ucraina sta aumentando in modo significativo la produzione di armi quest'anno. Il Primo Ministro Denys Shmyhal ha annunciato da Kyiv che l'Ucraina ha raddoppiato la produzione di armi nei primi otto mesi del 2024 rispetto al 2023. L'Ucraina mira a produrre più di un milione di droni entro la fine dell'anno. Shmyhal ha dichiarato: "Stiamo procedendo bene. La produzione di droni continua a crescere".

14:23 Analista Militare Loda l'Iniziativa del Cancelliere ScholzIl Cancelliere Scholz si fa portavoce dei negoziati di pace con la Russia, un'iniziativa che ha incontrato critiche da alcuni circoli politici. Tuttavia, l'analista militare Ralph Thiele esprime il suo sostegno all'iniziativa del Cancelliere e ne incoraggia l'azione rapida. Dopo l'offensiva di Kursk, le difese dell'Ucraina sono sull'orlo del collasso.

13:52 Istituto di Kiel Avverte: le Spese Militari della Germania "Wholly Inadequate"L'Istituto di Economia Mondiale di Kiel sostiene che le spese militari della Germania sono "wholly inadequate" di fronte alla minaccia attuale della Russia. Nonostante la retorica della "Wende", l'istituto di ricerca afferma che il divario tra le capacità militari della Germania e della Russia continua ad aumentare. Gli autori dello studio raccomandano un budget per la difesa permanente di almeno 100 miliardi di euro, sottolineando che la Russia rappresenta una minaccia sempre più seria per la NATO. Il governo federale lotta per stare al passo nella sostituzione delle armi inviate all'Ucraina, poiché le scorte di sistemi di difesa aerea e obici d'artiglieria diminuiscono.

12:25 Paesi Bassi Autorizzano l'Uso di Armi sul Territorio RussoI Paesi Bassi hanno concesso l'autorizzazione all'uso di armi sul territorio russo, dopo le ripetute richieste dell'Ucraina ai paesi occidentali di autorizzare tale azione. L'autorizzazione del governo olandese include i caccia promessi.

12:59 L'Esercito Russo Rivendica il Controllo di Quattro Altrove Insediamenti nella Regione di DonetskI rapporti dell'esercito russo affermano il controllo di quattro ulteriori insediamenti nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale. Secondo il Ministero della Difesa russo, il Gruppo di Forze del Sud ha preso il controllo di Krasnohoriwka e Hryhoriwka, il Gruppo Orientale ha preso Wodjane, e il Gruppo Centrale ha catturato Halyzyniwka. Tuttavia, non è possibile confermare indipendentemente queste affermazioni. Gli osservatori militari ucraini segnalano diversi insediamenti interessati, ad eccezione di Hryhoriwka, come essere sotto il controllo russo. L'Ucraina sta subendo una forte pressione sul suo fronte orientale.

12:20 La Russia Riconosce un Solo Partner per i NegoziatiIl Cancelliere Olaf Scholz ha espresso il suo interesse a tenere colloqui con il Presidente russo Vladimir Putin, dopo una conferenza per la pace che non ha incluso la partecipazione russa a giugno. Tuttavia, la risposta del Cremlino rimane incerta. Il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov mantiene gli sforzi diplomatici, ma non con l'Europa, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz.

11:50 Autorità Ucraine Avvertono dell'Aumento dell'Uso di Armi Chimiche da Parte della RussiaLe autorità ucraine hanno lanciato avvertimenti sull'aumento dell'uso di armi chimiche da parte delle forze russe in Ucraina. Il Comando delle Forze Armate ucraine ha segnalato 447 incidenti di uso di armi chimiche solo ad agosto e più di 4.000 incidenti dal 15 febbraio 2023 al 24 agosto 2024 sulla loro pagina Facebook ufficiale. Le autorità ucraine accusano le forze russe di utilizzare munizioni contenenti sostanze chimiche pericolose e agenti chimici bellici, in violazione delle regole e degli accordi internazionali.

10:53 Incidenti e Danni - La Russia Lancia Sciami di Droni e Missili in UcrainaSecondo i resoconti ufficiali, almeno tre persone hanno riportato ferite e gli edifici sono stati danneggiati, causando incendi in diverse località dell'Ucraina durante una serie di attacchi con droni e missili russi. La difesa aerea ucraina è riuscita a abbattere 38 dei 46 droni russi su 13 regioni, come dichiarato dalla forza aerea tramite Telegram. Inoltre, la Russia ha dispiegato due missili durante il suo attacco. Le strutture energetiche in otto regioni ucraine hanno subito interruzioni a seguito dell'assalto, secondo il ministero dell'energia con sede a Kyiv, interessando linee ad alta tensione e stazioni di trasformatore.

10:27 Conclusione del Simbolo della Donna Russa: la Commissaria per i Diritti dei Bambini di Putin Sposa un OligarcaPer anni considerata l'emblema della donna russa, Maria Lwowa-Belova, commissaria russa per i diritti dei bambini, era sposata con un sacerdote ortodosso dal 2003. La coppia ha spesso parlato di valori conservatori, fede cristiana e della loro esperienza nell'educazione dei numerosi figli nei media a favore del governo. Tuttavia, sembra che la sua devozione alla tradizione, in particolare al marito prete, non sia così profonda come si pensava. Il media indipendente Verstka ha rivelato che ha sposato l'oligarca Konstantin Malofeew, con cui aveva una relazione da tempo. Interessantemente, questo matrimonio rimane in qualche modo tradizionale, dato che Malofeew è il fondatore del canale televisivo cristiano Tsargrad TV, vicino al Cremlino, e un sostenitore della monarchia e della guerra russa.

09:59 Attacco a Mosca - Donna Morta in un Attacco di Droni Ucraini sulla Capitale RussaUna donna muore in un attacco di droni ucraini sulla capitale russa, Mosca, secondo il governatore della regione. Video circolano online che mostrano esplosioni in zone residenziali. Fonti russe affermano che sono stati intercettati 144 droni.

09:32 Esercizi Navali - La Russia Avvia le Manovre Strategiche "Oceano-2024"La marina russa avvia una serie di esercizi strategici chiamati "Oceano-2024" in diverse acque del paese più grande per superficie. Più di 400 navi da guerra, compresi i sottomarini, e più di 90.000 personale di diverse unità navali parteciperanno agli esercizi fino al 16 settembre, come annunciato dal ministero della difesa di Mosca. Le manovre si svolgeranno nel mar Baltico, nell'oceano Artico, nel mar Caspio e nel mar Mediterraneo, dove la Russia mantiene una base militare nella città siriana di Tartus.

09:10 Incidente Mortale in un Incendio di Oleodotto in Regione di OrenburgDue morti in un incendio in un oleodotto nella regione russa di Orenburg, secondo l'agenzia di stampa TASS. Un'indagine sulle cause dell'incendio è in corso, con l'ora esatta dell'inizio che rimane incerta. Sono state circolate segnalazioni non confermate sull'incidente in alcuni canali Telegram russi il lunedì.

08:43 Trattative in Sospeso - Shoigu Esclude Trattative con l'UcrainaLa Russia non entrerà in trattative con l'Ucraina fino al ritiro delle sue truppe dai territori russi, secondo quanto annunciato dall'agenzia di stampa TASS, citando il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu. In precedenza, il portavoce del Cremlino Peskov aveva espresso la stessa posizione.

08:14 Ripresa delle Operazioni dell'Aeroporto - Rotta dei Voli Riorganizzata a MoscaI voli degli aeroporti di Mosca Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo sono ripresi, secondo l'autorità aeronautica russa Rosaviatsiya, su Telegram. Le interruzioni erano state causate dagli attacchi dei droni ucraini nella regione di Mosca, che hanno costretto i voli a deviare.

07:43 Le Condizioni di Scholz per la Partecipazione della Russia alla Conferenza della PaceIl cancelliere tedesco Olaf Scholz collega la partecipazione della Russia a una potenziale conferenza sulla pace a determinate precondizioni. Ha sottolineato la necessità di sostenere militarmente l'Ucraina contro l'aggressore russo e di esplorare modi per porre fine al conflitto durante un evento dell'SPD lunedì sera. Scholz ritiene che sia impossibile invitare la persona responsabile per gli attacchi in corso alla conferenza e ha chiamato per chiarezza, fermezza e carattere per garantire la pace e la stabilità in Europa.

07:18 Accuse di Fascismo - Il Primo Ministro Slovacco Fico Accusa il 'Fascismo' nell'Esercito UcrainoL'Ucraina reagisce alle accuse pro-russe del primo ministro slovacco Robert Fico, che ha invitato Kiev a fare i conti con la presunta presenza di 'fascismo' nel suo esercito. Il ministero degli Esteri ucraino respinge le accuse di Fico, sottolineando che i soldati ucraini stanno difendendo le loro famiglie, le loro case e il loro paese contro gli invasori russi, mentre mettono in luce i milioni di vite perse nel paese nella lotta contro il nazismo nel 20 ° secolo. La retorica di Fico rispecchia la propaganda russa che spesso etichetta la leadership ucraina come nazisti. Tuttavia, i partiti di estrema destra hanno ottenuto solo il 2,4% dei voti nelle elezioni ucraine del 2019, secondo Reuters. Lo storico Timothy Snyder, d'altra parte, vede tratti fascisti nel sistema di Putin.

06:25 Greenpeace Indagherà sui Reati Ambientali della Russia in UcrainaGreenpeace riapre un ufficio a Kyiv con l'obiettivo di accelerare i progetti di ricostruzione in Ucraina e indagare e segnalare le violazioni ambientali causate dall'aggressione russa, annunciato il gruppo di attivismo ambientale. Collaboreranno con le organizzazioni ambientali locali per raggiungere questo obiettivo. "Il nostro lavoro è aiutare l'Ucraina nella ricostruzione ecologica delle strutture pubbliche utilizzando fonti di energia rinnovabile come il sole e il vento", afferma il nuovo capo dell'ufficio, Natalia Hosak. Greenpeace ha costantemente attirato l'attenzione sull'inquinamento ambientale in Ucraina a causa delle ostilità russe. Tra gli altri casi, stanno monitorando la situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia sotto il controllo russo.

05:31 Kyiv respinge l'attacco dei droni russi Le unità di difesa aerea ucraine hanno respinto un attacco di droni russi sulla città di Kyiv, secondo l'amministrazione militare della città tramite il servizio di messaggistica Telegram.

04:36 Detriti di drone russo caduti su complesso energetico di Tula Detriti di un drone abbattuto dalla difesa aerea russa nella regione di Tula sono caduti su una centrale energetica, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. "Non ci sono state vittime", cita TASS le autorità di Tula. Il processo operativo e l'approvvigionamento di risorse per i consumatori sono rimasti invariati. La situazione è sotto controllo.

03:29 Droni ucraini prendono di mira la zona di Mosca Dopo che due droni ucraini sono stati intercettati sulla zona di Domodedovo a Mosca, i servizi di emergenza sono stati inviati sul luogo dell'incidente, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Non sono forniti dettagli sulla possibile danno o vittime. La zona di Domodedovo, situata circa 50 chilometri a sud del Cremlino, ospita uno degli aeroporti più grandi di Mosca.

02:17 Difesa aerea russa abbatter un drone diretto a Mosca Le unità di difesa aerea russe hanno apparentemente abbattuto un drone diretto verso la capitale russa, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. "I resoconti preliminari suggeriscono che non ci sono danni o feriti nel sito dell'atterraggio", dice Sobyanin su Telegram. Non è stato rilasciato alcun comunicato dalle autorità ucraine.

00:12 Zelensky esprime gratitudine alla Svezia per il nuovo pacchetto di aiuti Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la Svezia per un pacchetto di difesa del valore di 445 milioni di dollari. "Questo significativo aiuto, che include sistemi di difesa aerea, armi anticarro e contributi finanziari per far fronte alle urgenze dell'Ucraina, rafforzerà le nostre capacità difensive", scrive Zelensky su X. Secondo i resoconti svedesi, il pacchetto include anche parti di ricambio per i caccia Gripen per prepararsi alla possibile futura consegna di aerei.

22:17 Ministero degli Esteri: la Russia rappresenta una minaccia per la pace sul confine orientale della NATO Dopo le intrusioni dei droni russi in Lettonia e Romania, il Ministero degli Esteri ha designato la Russia sotto il presidente Vladimir Putin come "la maggiore minaccia per la pace e la sicurezza". "Purtroppo, la Russia di Putin rappresenta attualmente la maggiore minaccia per la pace e la sicurezza direttamente sul confine orientale della NATO", scrive il ministero su X. "Questo è stato dimostrato ancora una volta dagli incidenti recenti dei droni in Romania e Lettonia". "Collaboriamo con i nostri partner dell'alleanza e siamo al loro fianco", continua il Ministero degli Esteri riguardo ai droni. Nel weekend, i membri della NATO e dell'UE Lettonia e Romania hanno each reported the Russian drone infiltration into their territory.

21:42 Gli Stati Uniti non possono confermare le voci sugli invii di missili iraniani alla Russia Il governo degli Stati Uniti non può verificare i resoconti secondo cui l'Iran ha fornito missili balistici alla Russia, afferma John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

21:28 Zelensky fa appello per l'implementazione tempestiva degli impegni di aiuto occidentali Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato all'implementazione rapida degli impegni di aiuto da parte dell'Occidente. "Il corso del conflitto dipende direttamente dalla qualità della logistica nelle consegne e dall'aderenza a tutti gli impegni dei nostri partner", ha detto Zelensky nel suo messaggio video serale. Le armi e l'equipaggiamento devono essere consegnati tempestivamente per essere efficaci. "Ciò che è richiesto a settembre deve essere inviato alle nostre truppe in settembre".

20:52 Il politico dell'opposizione russa avverte contro l'offerta di un'uscita vittoriosa a Putin dalla guerra in Ucraina Il principale politico dell'opposizione russa Vladimir Kara-Mursa avverte l'Occidente contro l'offerta di un'uscita vittoriosa al presidente russo Vladimir Putin dal conflitto ucraino. "È fondamentale che Vladimir Putin non esca vittorioso da questa guerra contro l'Ucraina", afferma Kara-Mursa. "È essenziale che Vladimir Putin non ottenga un'uscita vantaggiosa da questa guerra in Ucraina". Circa un mese dopo il suo rilascio in uno scambio di prigionieri, Kara-Mursa osserva che c'è "stanchezza" riguardo al conflitto nelle società occidentali. Tuttavia, Putin deve "essere sconfitto". Aggiunge: "Se, tragicamente, il regime di Putin può presentare l'esito di questa guerra come una vittoria per se stesso e rimanere al potere, staremo parlando di un altro conflitto o calamità in un anno o 18 mesi".

Puoi rivedere tutti gli eventi precedenti qui.

Il Presidente del Consiglio in Lettonia ha annunciato il prolungamento delle misure di sicurezza rafforzate alle frontiere con il Belarus fino alla fine dell'anno a causa dei crescenti casi di attraversamenti illegali delle frontiere. Le nuove regolamentazioni tengono conto del fattore di rischio aggiuntivo rappresentato dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina e sono supportate dal regime autoritario di Minsk.

In

Leggi anche: