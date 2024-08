Le autorità russe esprimono opposizione alla Fondazione di Clooney

L'attore George Clooney e sua moglie Amal, attraverso la loro fondazione, stanno condannando le violazioni dei diritti umani, come le atrocità russe in Ucraina. La risposta standard della Russia segue la stessa linea: condanna severa e repressione.

La Fondazione Clooney è stata etichettata come "entità indesiderata" in Russia. Secondo i media russi, l'Ufficio del Procuratore Generale ha dichiarato: "La fondazione sta utilizzando tecniche hollywoodiane per danneggiare la reputazione della Russia". La accusano di sostenere "patrioti falsi" che hanno abbandonato il paese, insieme a membri di gruppi estremisti e terroristici banditi.

La Fondazione Clooney per la Giustizia è dedicata a combattere le violazioni dei diritti umani. Questa star di Hollywood attiva politicamente ha fondato la fondazione con sua moglie, la rinomata avvocata Amal Clooney.

In ottobre, la fondazione ha presentato accuse di crimini di guerra russi in Ucraina all'Ufficio del Procuratore Federale. I loro investigatori hanno scoperto prove di crimini di guerra in tre casi, basati su testimonianze di vittime o familiari, insieme a foto, video e immagini satellitari.

Accuse di Tortura e Aggressioni sui Civili

Ciò include un attacco con razzi su un'area turistica nella regione di Odessa, dove numerosi civili sono stati apparentemente uccisi e feriti durante l'estate del 2022. In un secondo caso, le forze russe di terra sono state accusate di torturare e giustiziare quattro uomini nella regione occupata di Kharkiv tra marzo e settembre 2022. Il terzo caso implica comandanti di unità russe che erano apparentemente coinvolti in esecuzioni, torture, aggressioni sessuali e saccheggio durante l'occupazione della regione di Kiev in marzo 2022.

Il Procuratore Generale Federale in Germania ha l'autorità di investigare certi crimini, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo il Codice dei Crimini Internazionali. Ciò deriva dal concetto di giurisdizione universale: i criminali di guerra non dovrebbero trovare rifugio in alcun luogo del mondo.

Essere classificati come un "entità indesiderata" in Russia equivale essentially a un bando. I critici sostengono che la legge russa sugli entità indesiderate manca di una solida base legale, poiché non è chiaro quali azioni portano a una tale classificazione. Dal'inizio del conflitto, la Russia ha designato numerose organizzazioni come indesiderate, comprese le fondazioni e il rispettabile Istituto Storico Tedesco.

