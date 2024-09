Le autorità riveleranno nuovi dettagli sulla vittima dell'omicidio di Gilgo Beach

Il Procuratore Distrettuale Ray Tierney della Contea di Suffolk ha dichiarato che forniranno gli aggiornamenti recenti durante una conferenza stampa, a seguito di un processo legato al caso di Heuermann.

Heuermann, un ex architetto di New York, è stato arrestato a luglio 2023 e attualmente è accusato di omicidio, legato alla morte di sei donne provenienti da diverse comunità di Long Island nel corso di tre decenni.

Le forze dell'ordine hanno costantemente cercato il responsabile della serie di omicidi misteriosi che hanno preso di mira le donne. Quattro di queste donne, ora note come le "Gilgo Four", sono state trovate con cinture o nastro legato intorno a loro e avvolte in iuta lungo un tratto costiero di Gilgo Beach, Long Island, nel 2010.

Heuermann ha dichiarato di non colpevole di tutte le accuse di omicidio e attualmente è detenuto senza cauzione.

Stando alle dichiarazioni del legale di Heuermann, Michael Brown, durante una conferenza stampa di gennaio, Heuermann continua a sostenere la sua innocenza e attende di difendersi dalle accuse.

Almeno 11 set di resti umani sono stati trovati nella Contea di Suffolk, Long Island, tra cui i resti delle donne che Heuermann è accusato di aver ucciso.

Heuermann è stato incriminato per l'omicidio di Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Maureen Brainard-Barnes, Jessica Taylor e Sandra Costilla.

Heuermann è stato accusato degli omicidi di Barthelemy, Waterman e Costello dopo il suo arresto nel 2023, mentre l'accusa legata alla morte di Brainard-Barnes è stata presentata contro di lui a gennaio. Quest'estate, le autorità hanno annunciato le accuse relative alle morti di Taylor e Costilla, citando nuove scoperte nell'estesa indagine.

In una udienza di giugno, la corte ha esaminato prove inquietanti emerse durante l'indagine, tra cui un piano dettagliato che descriveva i metodi per uccidere e liberarsi dei corpi.

Un documento Word, come indicato nella richiesta di libertà su cauzione, sarebbe stato creato da Heuermann sul suo laptop nel 2000 e successivamente modificato per diversi anni. Questo documento avrebbe dettagliato come liberarsi dei corpi, evitare di essere catturati e non lasciare tracce di DNA, oltre a elencare gli strumenti essenziali necessari per commettere omicidi seriali.

"Questo era un piano freddo e calcolato utilizzato da Heuermann per pianificare meticolosamente i suoi omicidi con precisione inquietante, con l'intenzione di localizzare le sue vittime, sottometterle e alla fine togliere loro la vita", ha dichiarato il Procuratore Distrettuale Ray Tierney in una conferenza stampa dello scorso mese.

Stando alla richiesta di libertà su cauzione, altre prove hanno evidenziato la vasta collezione di Heuermann di pornografia violenta, bondage e a tema torture, che risale al 1994.

CNN's John Miller, Mark Morales e Brynn Gingras hanno contribuito a questo report.

