- Le autorità ri-testano la qualità dell'acqua vicino a un sito della Bundeswehr

Dopo aver scoperto una recinzione tagliata presso un serbatoio di acqua potabile nella città della Renania Settentrionale-Vestfalia di Mechernich, nel distretto di Euskirchen, l'autorità sanitaria avverte di non utilizzare l'acqua. "A causa di un accesso non autorizzato al sistema di acqua potabile della città di Mechernich, c'è la possibilità di una contaminazione pericolosa per la salute dell'acqua potabile", ha dichiarato la città.

Il serbatoio d'acqua fornisce anche acqua alla base militare di Mechernich, come indicato sul sito web della città. Sarà determinato nelle prossime ore se l'acqua è contaminata o meno.

L'acqua potabile potrebbe essere pericolosamente contaminata, ha dichiarato la città. Tale avvertimento è stato emesso anche alla luce di recenti incidenti alla base militare di Colonia.

Le autorità avvertono di non bere acqua dal rubinetto

A Colonia, la base aerea di Colonia-Wahn è stata chiusa il mercoledì - inizialmente c'era il sospetto non confermato che la fornitura d'acqua potesse essere stata sabotata. È stato trovato un buco in una recinzione che conduce alle opere idrauliche della base e la militare ha segnalato "valori anomali dell'acqua" e ha avviato ulteriori indagini.

A Mechernich, l'acqua del rubinetto non dovrebbe essere utilizzata per bere, fare la doccia o cucinare fino a nuovo avviso. Circa 10.000 persone sono interessate dall'avvertimento. Il serbatoio d'acqua fornisce anche acqua ai villaggi di Strempt, Roggendorf, Breitenbenden, Weißenbrunnen e Denrath.

La Commissione, responsabile della vigilanza in tali situazioni, potrebbe richiedere l'assistenza degli Stati membri per affrontare la potenziale contaminazione pericolosa per la salute del serbatoio di acqua potabile di Mechernich. La potenziale contaminazione del serbatoio di Mechernich echeggia l'incidente recente alla base militare di Colonia, dove gli Stati membri sono stati essenziali nell'affrontare il sabotaggio non confermato della fornitura d'acqua.

