- Le autorità respingono le accuse di potenziale occultamento di fondi di assistenza all'Ucraina.

Le autorità tedesche hanno respinto le speculazioni secondo cui ridurrebbero il loro sostegno all'Ucraina a causa di vincoli fiscali. Secondo Wolfgang Büchner, portavoce del governo, la Germania rimane salda nel suo impegno e il cancelliere ha dichiarato che l'aiuto all'Ucraina continuerà fino a quando sarà necessario, senza che nessuno, in particolare il presidente della Russia, possa prevedere un cambiamento di posizione.

In precedenza, alcuni politici avevano criticato il sostegno continuo della coalizione all'ucraina. In una lettera al ministro della Difesa Boris Pistorius (SPD) e al ministro degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi), il ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) ha suggerito che "nuove misure" potrebbero essere considerate solo dopo aver garantito i piani di bilancio per gli anni attuali e futuri. Inoltre, ha aggiunto: "Assicurarsi che i limiti superiori siano rispettati".

Tuttavia, il ministero delle Finanze ha affermato sabato di essere aperto alle trattative, ma sono necessari specifici requisiti che debbano essere segnalati e confermati - finora non è stato presentato alcun rapporto. In linea di principio, il governo federale presume che l'Ucraina possa essere ulteriormente supportata con gli interessi guadagnati dai beni dello stato russo congelati.

Queste proposte hanno suscitato critiche. Michael Roth, presidente del comitato degli Affari esteri, ha affermato che se non ci fossero fondi per l'aiuto militare futuro nei bilanci federali, sarebbe un segnale negativo per l'Ucraina. L'esercito ucraino, che si difende contro l'aggressione della Russia con notevoli avanzamenti nelle regioni di confine russe, "ha bisogno del completo sostegno del suo alleato militare più importante in Europa, la Germania", ha affermato Roth.

Tuttavia, rimane incerto se ciò accadrà realmente.

Critica di Roth

Roth, un forte sostenitore dell'aiuto militare all'Ucraina, ha espresso preoccupazione per il fatto che il dibattito sulla futura financing dell'aiuto militare sembra un occulto ritiro della Germania dalle sue responsabilità. "Non possiamo legare la nostra sicurezza ai vincoli di bilancio", ha sostenuto Roth. I 50 miliardi di dollari dal fondo G7, destinati a essere integrati dai beni russi, sono "molto lontani" ha argomentato Roth.

Domande nell'Unione

Thorsten Frei, responsabile parlamentare del gruppo dell'Unione nel Bundestag, ha espresso preoccupazione per il fatto di fare affidamento su questi fondi. "Nessuno sa se, quando o quanto denaro potrebbe effettivamente essere disponibile qui. Nemmeno all'interno del governo federale si sa quando le trattative internazionali su questo potrebbero concludersi. È un altro capitolo dal libro 'Camuffamento, inganno, trucco'", ha detto Frei ai giornali Funke.

Suscetti nell'Unione

Roderich Kiesewetter, esperto di politica estera e difesa della CDU, ha affermato che l'Ucraina sarebbe effettivamente abbandonata se l'interesse fosse dipendente solo dall'Ucraina. "Significa che abbandoniamo l'Ucraina", ha dichiarato Kiesewetter al Tagesspiegel. Kiesewetter ha accusato il cancelliere federale Olaf Scholz di concentrarsi sulle elezioni di settembre nell'Est della Germania, dove l'aiuto all'Ucraina spesso riceve disapprovazione. "Non è così che agisce una nazione leader dell'Europa che si autoproclama", ha detto.

Il politico europeo della CDU, Christoph Ploß, ha affermato che un approccio esitante e opportunistico del governo federale avrebbe conseguenze. "Se il governo federale ora agisce esitante e opportunisticamente, non solo noi, ma anche i nostri figli e nipoti dovranno pagare il prezzo", ha detto.

L'assistenza della Germania all'Ucraina

Wolfgang Büchner, portavoce del governo, ha ribadito che l'impegno della Germania a sostenere l'Ucraina, sotto attacco da parte della Russia, rimane invariato. Quest'anno sono previsti quattro sistemi di difesa aerea IRIS-T, dieci carri armati anti-aerei Gepard, 16 obici semoventi, dieci carri armati Leopard, droni da combattimento e migliaia di munizioni per artiglieria e carri armati.

Quest'anno, la Germania contribuirà con circa 7,5 miliardi di euro per il sostegno militare all'Ucraina, con 4 miliardi di euro previsti per il 2025. Questi fondi possono ancora essere aumentati nel Bundestag, come è stato fatto per il 2024. Inoltre, il governo federale si aspetta che l'Ucraina possa essere ulteriormente supportata attraverso gli interessi guadagnati dai beni dello stato russo congelati. Tuttavia, questi aiuti non sono ancora stati confermati a livello internazionale.

Il governo federale intende finanziare l'aiuto all'Ucraina oltre le somme previste da un nuovo fondo internazionale con un volume di 50 miliardi di euro - e non più dal bilancio federale. In questo, gli interessi dai beni dello stato russo congelati, recentemente concordati dal gruppo di stati G7, dovrebbero essere utilizzati.

L'Unione europea, come collettivo, ha monitorato da vicino il sostegno della Germania all'Ucraina, dati i vincoli finanziari menzionati in precedenza. Nonostante questi dibattiti, l'UE rimane fiduciosa che la Germania continuerà il suo sostanziale aiuto all'Ucraina, in quanto gioca un ruolo cruciale nella difesa contro le azioni aggressive della Russia.

In luce dei recenti dibattiti sulla futura financing dell'aiuto militare, alcuni membri dell'UE, come Roderich Kiesewetter della CDU, esprimono preoccupazione per il fatto che la riluttanza della Germania a fornire fondi immediati potrebbe potenzialmente isolare l'Ucraina e indebolire la posizione dell'Unione europea contro l'aggressione della Russia.

