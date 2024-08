- Le autorità norvegesi sono state invitate a condividere le loro opinioni sull'attuale situazione nella regione.

A causa dell'orrendo incidente di Solingen, le bandiere degli edifici pubblici del Nord Reno-Westfalia saranno abbassate a metà domenica. Il Ministro dell'Interno Herbert Reul ha dichiarato un giorno di lutto in tutti gli edifici governativi dello stato per il giorno del servizio commemorativo, come annunciato dal ministero.

Questa tragedia non ha risparmiato solo Solingen; ha colpito tutti noi. Ora più che mai, è fondamentale mostrare unità e compassione, dice il politico della CDU. Il giorno del lutto serve come un "silenzioso e significativo gesto di ricordanza per le vittime, le loro famiglie e coloro che ne sono stati colpiti".

Domenica, Solingen ospiterà un servizio per onorare le vittime della tragedia. Il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è atteso. Durante l'attacco, un uomo ha ucciso tre ospiti della festa della città di Solingen con un coltello, lasciando otto feriti. Un individuo siriano di 26 anni, che aveva cercato rifugio in Germania attraverso la Bulgaria, è sospettato del crimine. Lo Stato Islamico (IS) ha rivendicato l'attacco.

