Aggressione non provocata, aggressione o atto ostile - Le autorità non hanno alcuna pista sul luogo dell'assassino di Solingen.

La forze dell'ordine stanno lottando con dettagli cruciali mancanti dopo l'attacco con coltello mortale nella città di Solingen, che ha causato diverse morti e feriti gravi. L'identikit del sospetto in fuga rimane sconosciuto, come confermato da un rappresentante della polizia. "Al momento, non abbiamo alcuna traccia del suo doveabouts", ha aggiunto. Gli investigatori devono ora incastrare tutti i "pezzi del puzzle" insieme.

Sembrano essere la mancanza di informazioni affidabili il nostro principale problema, ha detto il portavoce. "Stiamo ancora mancando molti dettagli sul sospetto", ha riconosciuto. I testimoni vicini sono in uno stato di shock. "Stiamo attualmente offrendo loro supporto professionale e, ovviamente, li stiamo interrogando per ottenere informazioni più dettagliate".

Lo scorso venerdì sera, durante i festeggiamenti per il 650° anniversario della città di Solingen, un attacco con coltello ha scatenato il terrore, causando tre morti e cinque feriti gravi. Il responsabile è riuscito a scomparire nel caos e nel panico iniziale seguito all'attacco, come riferito da un portavoce del Ministero dell'Interno del NRW. È stato rivelato che l'attaccante si è concentrato sul collo delle sue vittime.

Nonostante la mancanza di informazioni, gli investigatori stanno attivamente cercando altri potenziali testimoni o passanti che potrebbero aver visto qualcosa. Il caso rimane aperto e qualsiasi altra prova o indizio rilevante verrà esaminato da vicino per portare il sospetto alla giustizia.

