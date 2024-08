Le autorità monetarie statunitensi emettono dichiarazioni di cautela riguardo al potenziale ritardo nell' aggiustamento dei tassi di interesse

La Federal Reserve sta cercando di contenere l'inflazione senza danneggiare l'economia, e alcuni banchieri centrali esprimono dubbi sul loro approccio, suggerendo un aumento dei tassi di interesse in arrivo.

L'economista della Fed Austan Goolsbee ha segnalato i potenziali pericoli di un ritardo nell'aumento dei tassi. Apparso su CBS domenica, il presidente della Fed di Chicago ha notato che, anche se non c'è garanzia che la Fed abbasserà il suo tasso di riferimento come previsto a settembre, non agire potrebbe avere un impatto negativo sul mercato del lavoro. "Se si stabiliscono tassi di interesse elevati e li si mantiene mentre l'inflazione diminuisce, si sta effettivamente stringendo la politica monetaria", ha spiegato.

Mary Daly, presidente della Fed di San Francisco, ha concordato. Ha detto al Financial Times che è ora di riconsiderare i tassi di interesse.

Per oltre un anno, la Fed ha mantenuto il suo tasso di riferimento tra il 5,25% e il 5,50% per moderare la crescita economica e mantenere la pressione al ribasso sull'inflazione. Goolsbee ha sottolineato che il quadro economico include sia segnali promettenti che alcuni fattori preoccupanti: "Se si mantiene una politica monetaria troppo restrittiva per un periodo prolungato, si incontreranno problemi con il mandato della Fed sull'occupazione".

Dopo che i dati deboli sull'occupazione hanno alimentato i timori di una recessione all'inizio di questo mese, i mercati finanziari hanno vissuto un periodo di turbolenza. Tuttavia, una serie di dati positivi ha da allora placato quelle paure. Gli investitori ora attendono con ansia le indicazioni sulla prossima mossa della Fed. Il simposio di Jackson Hole, che inizia giovedì, offre un'opportunità. Il presidente della Fed Jerome Powell è atteso per utilizzare l'incontro di venerdì per segnalare eventuali allentamenti della politica prima della decisione sui tassi del 18 settembre.

