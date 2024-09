- Le autorità mettono in guardia contro i rivenditori in Asia.

Agenzia per i Reati contro il Patrimonio (LEACAP) e la Divisione per la Tutela del Consumatore del Reno-Palatinato lanciano un'allerta contro i retailer di e-commerce sospetti con sede in Asia. I consumatori sono invitati a fare attenzione quando navigano nei mercati digitali, ha dichiarato di recente la LEACAP.

Molti negozi online, ad esempio, si spacciano per entità tedesche ma operano da Asia. Ciò può causare complicazioni per la tutela del consumatore, soprattutto in caso di ritardi nelle consegne o di merce etichettata in modo errato. Anche se tali episodi sono rari con i negozi asiatici, i problemi di qualità dei prodotti sono abbastanza comuni. Il costo elevato del reso in Asia rende spesso il processo finanziariamente poco fattibile, secondo la LEACAP.

La Divisione per la Tutela del Consumatore e la LEACAP del Reno-Palatinato invitano i clienti a esaminare i dettagli dell'impronta dei negozi online. Se non viene fornita un'impronta, i clienti dovrebbero evitare del tutto queste piattaforme. Se presente, una semplice ricerca sul web può rivelare eventuali problemi con l'indirizzo indicato. L'indirizzo potrebbe non esistere o potrebbe essere utilizzato da un'altra attività. In tali casi, la LEACAP consiglia di evitare la piattaforma.

Nonostante l'avvertimento, alcune persone continuano a fare acquisti online da retailer sospetti. Ciò può portare alla delusione, poiché i prodotti spesso non soddisfano le aspettative, anche con i prezzi elevati associati al reso in Asia.

