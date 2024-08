Le autorità messicane accusano il figlio del capo della droga El Chapo di aver rapito il leader del cartello 'El Mayo' e di averlo consegnato alle autorità americane.

Il ufficio del Procuratore Generale messicano ha reso noto mercoledì che sta intentando accuse contro Joaquín Guzmán Loépez, attualmente in custodia negli Stati Uniti a Chicago.

Un mandato di arresto è in fase di preparazione, con l'accusa di sequestro di persona e detenzione illegale di un individuo all'interno del territorio nazionale a fini di estradizione, come indicato nella dichiarazione del Procuratore Generale.

L'ufficio ha anche reso noto che gli investigatori hanno sequestrato i veicoli e le proprietà sospetti coinvolti nell'incidente. Sebbene non abbiano fornito ulteriori dettagli, hanno dichiarato di aver identificato il luogo dell'aeroporto dal quale è partito il volo.

L'annuncio è stato fatto circa un mese dopo che Guzmán Loépez, uno dei figli di El Chapo e noto come "i Chapitos", ha volato su un aereo privato verso un piccolo aeroporto vicino a El Paso, Texas, insieme al famigerato trafficante di droga di 76 anni Ismael "El Mayo" Zambada. Entrambi sono stati arrestati dalle autorità statunitensi con accuse legate al controllo di uno dei più potenti sindacati di trafficanti di droga del mondo.

Il cartello è considerato responsabile del traffico di immense quantità di cocaina, eroina, metanfetamina e fentanil negli Stati Uniti. Anne Milgram, amministratore della DEA, ha dichiarato che gli arresti hanno rappresentato "un colpo significativo al cartello responsabile della maggior parte delle droghe, comprese il fentanil e la metanfetamina, che causano morti in tutto gli Stati Uniti".

L'arresto ha sollevato domande sulle ragioni del volo e gli eventi che lo hanno preceduto. Le autorità messicane hanno suggerito che Guzmán Loépez ha fatto un accordo con suo fratello Ovidio prima del volo. Tuttavia, un avvocato di Ovidio ha negato queste affermazioni, definendole "una totale invenzione". Ovidio Guzmán Loépez è stato estradato negli Stati Uniti nel 2023 e attende il processo per accuse di traffico di droga e riciclaggio di denaro.

In una lettera scritta dalla sua cella di prigione questa settimana, Zambada ha affermato di essere stato assalito e trattenuto contro la sua volontà da Guzmán Loépez in una fattoria fuori Culiacan, Sinaloa, il giorno del suo arresto.

"Io non mi sono arreso volontariamente e non sono stato portato volontariamente negli Stati Uniti", ha dichiarato. "Invece, sono stato rapito e trasportato contro la mia volontà".

Jeffrey Lichtman, avvocato difensore di Guzmán Loépez, ha dichiarato a CNN che il governo messicano dovrebbe vergognarsi per aver portato avanti queste accuse contro il suo cliente.

"Il corrotto governo messicano ha dedicato più energia nell'ultimo mese a processare l'allegato sequestro di Mayo Zambada, il più grande trafficante di droga del mondo, che nel trovare e processare Zambada per i suoi 40 anni di attività", ha detto Lichtman.

"I migliaia di americani che hanno perso la vita a causa del fentanil di Zambada potranno finalmente respirare più facilmente sapendo che la persona accusata di averlo portato alla giustizia negli Stati Uniti è stata invece accusata di sequestro e tradimento in Messico", ha aggiunto.

C'è incertezza su come il governo messicano procederà con il suo caso di sequestro contro Guzmán Loépez, dati l'estesa e in corso indagine condotta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulle operazioni globali del Cartello di Sinaloa.

Il presidente messicano Andrés Manuel Loépez Obrador ha ripetutamente espresso il suo fastidio per l'ingerenza del governo degli Stati Uniti nel caso e ha richiesto maggiori informazioni sugli arresti di entrambi Guzmán Loépez e Zambada. Entrambi rimangono in custodia negli Stati Uniti dopo aver dichiarato di non colpevolezza per le accuse di traffico di droga.

Nonostante si trovi in custodia negli Stati Uniti a Chicago, l'ufficio del Procuratore Generale messicano sta intentando accuse contro Joaquín Guzmán Loépez, suggerendo una potenziale collaborazione tra le autorità di entrambi i paesi.

Nel discutere il caso, Jeffrey Lichtman, avvocato difensore di Guzmán Loépez, ha evidenziato la concentrazione del governo messicano nel processare il suo cliente per l'allegato sequestro, piuttosto che nel perseguire il loro caso a lungo termine contro il trafficante di droga.

Leggi anche: