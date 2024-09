Le autorità locali sostengono una proposta di politica migratoria rafforzata

Prima della discussione sulla politica dell'immigrazione, l'Associazione Tedesca dei Comuni ha avanzato richieste più stringenti oltre alle misure esistenti: respingere l'ingresso senza una valida identificazione e revocare lo status di asilo dopo il riconoscimento dovrebbe essere un'opzione. I siriani dovrebbero essere espulsi.

Come riportato dal "Spiegel", l'Associazione Tedesca dei Comuni sostiene che nessun stato dovrebbe essere costretto ad accogliere rifugiati in quantità che mettano a rischio il funzionamento delle sue istituzioni. I segni di sovraccarico includono un'amministrazione sovraccarica e insufficienti strutture di alloggio o di integrazione. In molti casi, questi limiti sono già stati superati.

I colloqui tra il governo federale, gli stati e i partiti dell'Unione si terranno sulla base del "pacchetto sicurezza" presentato dal governo dopo l'attacco al coltello fatale a Solingen. Questo pacchetto include leggi sull'asilo e sulla residenza più strette, regolamentazioni delle armi più severe, in particolare per quanto riguarda il trasporto di coltelli, e misure contro l'islamismo violento. Tuttavia, l'Unione ha criticato questo pacchetto come insufficiente.

Le espulsioni in Siria devono essere consentite

Secondo il "Spiegel", l'Associazione dei Comuni esige il respingimento delle richieste di asilo di coloro i cui identità non possono essere verificate con documenti di identificazione validi o equivalenti. Inoltre, chiedono l'espansione delle capacità di detenzione e dei centri di detenzione.

Le espulsioni in Siria dovrebbero essere generalmente consentite e lo status di protezione sussidiaria, che la maggior parte dei rifugiati della guerra civile in Germania riceve, dovrebbe essere abolito. Coloro che non sono a rischio di persecuzione politica individuale dovrebbero ricevere protezione nei paesi dell'UE vicini con l'aiuto, non in Germania. Inoltre, l'Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati (BAMF) dovrebbe reagire ai miglioramenti della situazione nei paesi di origine revocando i riconoscimenti precedentemente concessi.

Il documento suggerisce di impedire ai rifugiati il cui processo di asilo appartiene ad un altro paese dell'UE di entrare in Germania negando l'ingresso al confine tedesco. Se ciò non è possibile secondo il diritto dell'UE, le regolamentazioni appropriate dovrebbero essere modificate. Infine, l'Associazione dei Comuni suggerisce che coloro che sono ancora in Germania per tolleranza dovrebbero ricevere solo benefici pari alle provviste di base.

