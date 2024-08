dopo l'inondazione di Pentecoste - Le autorità locali riferiscono danni per inondazioni per 43 milioni di euro

Tre mesi dopo le gravi inondazioni nel Saarland, i comuni hanno finora segnalato danni per circa 43 milioni di euro allo stato. Le cifre si basano su stime e non sono definitive, come ha annunciato il Ministero dell'Interno a Saarbrücken. I costi comprendono riparazioni a edifici, strade, impianti tecnici danneggiati, nonché la rimozione di frane e detriti. Sono inclusi anche nuovi attrezzature e equipaggiamenti per i vigili del fuoco.

"Il risarcimento dei danni delle inondazioni della Pentecoste terrà il Saarland occupato per molto tempo", ha dichiarato un portavoce del ministero in risposta a una richiesta della dpa. "Perché non tutti i danni sono ancora stati valutati completamente."

Ha citato come esempio la piscina di Lebach, dove l'attrezzatura nel seminterrato è stata allagata. Non si possono semplicemente sostituire i dispositivi difettosi con nuovi. Sono necessari ulteriori lavori per proteggere l'attrezzatura dalle future inondazioni, il che comporterà costi aggiuntivi che non possono ancora essere quantificati.

5.000 operazioni di intervento per le inondazioni dal 17 maggio

Nel weekend della Pentecoste, le persone nel Saarland e nel sud-ovest della Renania-Palatinato hanno lottato contro le inondazioni e le alluvioni. Le forti piogge continue hanno causato inondazioni, frane e strade e seminterrati allagati. Il Saarland è stato gravemente colpito: ci sono state 5.000 operazioni di intervento da parte della polizia, dei vigili del fuoco e delle organizzazioni di soccorso. Una donna di 67 anni è morta a causa di un'operazione di soccorso a Saarbrücken.

Lo stato ha fornito 33 milioni di euro per il risarcimento dei danni in un bilancio supplementare per le inondazioni della Pentecoste. Inoltre, dopo consultazioni con il lato comunale, saranno utilizzati altri 10 milioni di euro come sovvenzione basata sui bisogni.

Lo stato sta migliorando l'equipaggiamento e l'infrastruttura della protezione civile e dei disastri con 11,4 milioni di euro - per veicoli, dighe portatili, sacchi di sabbia e pompe ad alta potenza, come ha annunciato il ministero.

Più di 3,2 milioni di euro in aiuti immediati per danni minori erano già stati pagati ai cittadini colpiti entro luglio. Lo stato ha pagato la metà, le associazioni comunitarie e il comune ciascuna il 25 percento.

Trattative con il governo federale

Il ministro dell'Interno Reinhold Jost (SPD) ha ringraziato il governo federale per non aver addebitato al Saarland sei milioni di euro per il sostegno dell'Agenzia Tecnica di Soccorso. Il Saarland dipende dall'aiuto federale per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico.

Qui ci si basa su ulteriori fondi per lo sviluppo urbano, nonché su fondi supplementari per la protezione dalle inondazioni e lo sviluppo delle aree rurali. Lo stato e il governo federale sono "in buone trattative", si è detto.

La valutazione dei danni in corso dalle inondazioni della Pentecoste, causate da un sistema meteorologico simile a un uragano, dovrebbe mantenere i costi elevati per il Saarland. Inoltre, la piscina di Lebach, gravemente colpita dalle inondazioni, richiede ulteriori investimenti per prevenire danni futuri.

