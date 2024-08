- Le autorità locali esprimono preoccupazione per gli incidenti di trabocco di rifiuti non autorizzati.

Numerosi città della Turingia si lamentano dell'aumento o del persistente alto volume di rifiuti illegittimamente abbandonati e delle spese esorbitanti per lo smaltimento. "Come azienda municipale per la gestione dei rifiuti, ci lascia perplessi quanto inutilemente finisca in natura e nell'ambiente", spiega Stefanie Braune, portavoce del comune di Jena.

Simili sentimenti sono espressi dai portavoce dei comuni di Eisenach, Weimar, Gera e del distretto di Weimarer Land: durante la pandemia, il numero di discariche è notevolmente aumentato e da allora è rimasto elevato. Erfurt può confermare solo un aumento dei rapporti di rifiuti, ma la tendenza sta diminuendo a Suhl.

Tonnnellate di Rifiuti

A Jena, secondo le statistiche del comune, i costi di smaltimento per circa 60 tonnellate di rifiuti illegali dello scorso anno sono ammontati a circa 35.000 euro. La cifra era simile nell'anno precedente.

A Eisenach, un portavoce stima che circa 19 tonnellate di rifiuti domestici, 240 pneumatici usati, più di due tonnellate di rottami metallici e 500 chilogrammi di amianto siano stati rimossi dalle foreste, dai campi, dalle piste ciclabili, dai siti dei contenitori e dai luoghi isolati nel 2023. I costi di smaltimento in circa 3.000 luoghi sono ammontati a circa 88.000 euro.

A Suhl, 30 tonnellate di rifiuti residui abbandonati illegalmente sono state consegnate alla pianta di riciclaggio lo scorso anno, a Gera in media 10-12 tonnellate, e nel distretto di Weimarer Land 80 tonnellate, secondo i portavoce dei comuni.

Extra "Scatole per Pizza" nei Parchi di Erfurt

In particolare nelle grandi città, ci sono differenze stagionali: nei parchi di Erfurt, Jena e Eisenach, si accumula una notevole quantità di grill usa e getta, scatole di pizza e altri avanzi di picnic nelle giornate calde. Pertanto, ora ci sono scatole speciali per la raccolta delle scatole di pizza vicino ai parchi di Erfurt. Lo cambio stagionale degli pneumatici è particolarmente evidente in primavera e in autunno.

Nel bilancio complessivo, however, non ci sono picchi stagionali, poiché solo il tipo di rifiuti abbandonati illegalmente cambia nel corso dell'anno. A Weimar, i cosiddetti "scatoloni dell'oggetto", dove vengono messi fuori gli oggetti non più utilizzati, causano problemi. Spesso questi scatoloni vengono lasciati fuori sotto la pioggia e il vento fino a quando non devono essere smaltiti dal servizio di pulizia delle strade, secondo un portavoce.

Le ragioni dell'abbandono illegale sono varie, si dice all'unisono. Vanno dalla semplice comodità alle differenze culturali nella gestione dei rifiuti all'evitamento dei costi potenziali. Soprattutto riguardo ai rifiuti ingombranti, non è comprensibile perché i rifiuti vengano trasportati con veicoli nelle foreste o sui campi invece di essere portati ai centri di riciclaggio, si dice da Gera.

Droni e Telecamere di Sorveglianza Contro le Discariche?

In molte città, diverse misure sono in atto da anni per affrontare questo problema. Vanno dalla comunicazione digitale e analogica, all'istruzione sui rifiuti nelle scuole, asili e centri per anziani ai tentativi di identificare e perseguire i responsabili.

La base legale per questo è in realtà sufficiente, dice Ulrike Müller dalla città di Eisenach. "Ma in pratica, spesso fallisce nell'attuazione." I controlli regolari sono laboriosi e comportano sempre costi corrispondenti.

Nel febbraio 2024 è stato istituito il dipartimento di "Pulizia" a Eisenbach. Tuttavia, soprattutto nei punti caldi del turismo come la Gola del Drago, l'aiuto della popolazione - ad esempio attraverso azioni di pulizia congiunte, raccoglitori di rifiuti privati e due iniziative dei cittadini - è

