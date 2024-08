- Le autorità legali iniziano una causa contro i professionisti del settore medico, accusandoli di pratiche fraudolente.

Il tribunale penale di Lipsia ha incriminato tre medici per il loro presunto coinvolgimento in pratiche ingannevoli. Sono accusati di aver intenzionalmente distorto la fatturazione dei servizi medici dal 2015 al 2019, secondo l'annuncio ufficiale dell'ufficio del procuratore. Inoltre, gli imputati sono anche sotto indagine per aver acquisito illegalmente fondi per assumere personale medico aggiuntivo.

Nel freddo mese di novembre 2019, le autorità hanno condotto indagini accurate in circa venti strutture mediche e residenze, sequestrando successivamente prove consistenti.

L'ufficio del procuratore sostiene ventisei casi di pratiche ingannevoli o complicità in tali atti da parte dei medici, pari ad circa quattro milioni di euro di danni. Ora spetta al tribunale distrettuale di Lipsia valutare l'ammissibilità dell'incriminazione.

Il caso del procuratore contro i medici sarà esaminato presso il [tribunale di primo grado]. Le presunte pratiche ingannevoli e il mala

Leggi anche: