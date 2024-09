Le autorità israeliane hanno avvertito gli Stati Uniti prima di eseguire le loro operazioni in Libano martedì, ma hanno scelto di non rivelare i dettagli della loro strategia, secondo fonti affidabili.

Mancanza di informazioni sull'operazione ha lasciato i funzionari USA all'oscuro fino a quando non sono emerse notizie di centinaia di walkie-talkies esplosivi poco dopo, come riferito da fonti.

CNN ha scoperto che Israele era dietro l'audace attacco, che ha ulteriormente aumentato la tensione in un'area già volatile. L'operazione era una collaborazione tra l'agenzia di intelligence di Israele, il Mossad, e l'esercito israeliano. Il governo del Libano ha condannato l'attacco come "aggressione criminale israeliana".

Il mercoledì, i walkie-talkies sono esplosi in una nuova serie di esplosioni in Libano, come riferito da una fonte di sicurezza a CNN. Resta ancora sconosciuto chi sia il responsabile o se gli Stati Uniti siano stati messi al corrente.

Gli esplosioni di martedì si sono verificate mentre il Segretario di Stato Antony Blinken era in viaggio da Washington a Il Cairo, lasciando i diplomatici USA a bocca aperta mentre assistevano agli eventi in diretta sui loro televisori a bordo.

La storia di Israele di azioni provocatorie nella stessa zona al momento della visita di Blinken in Medio Oriente non è nuova. Tuttavia, questa specifica azione ha suscitato preoccupazioni per una possibile escalation regionale che gli Stati Uniti hanno cercato di prevenire. Blinken ha confermato che gli Stati Uniti "non erano a conoscenza né coinvolti in questi incidenti".

Gli Stati Uniti hanno comunicato all'Iran attraverso un canale segreto che non erano implicati nell'attacco e hanno esortato l'Iran a evitare l'escalation, secondo una fonte USA separata a CNN. L'ambasciatore dell'Iran in Libano è stato apparentemente ferito dagli esplosivi walkie-talkies, secondo i media di stato iraniani. Nel corso della quasi guerra di un anno nella Striscia di Gaza, gli Stati Uniti hanno costantemente inviato messaggi indiretti a Tehran per scoraggiare l'escalation.

Gallant e Austin hanno avuto una seconda conversazione martedì dopo che è stato verificato che migliaia di membri di Hezbollah erano stati feriti dagli esplosivi walkie-talkies, ma i funzionari hanno rifiutato di divulgare i dettagli della discussione.

La portavoce del portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha chiarito martedì che "gli Stati Uniti non erano coinvolti" e "non erano a conoscenza di questo incidente riguardante l'esplosione prevista di centinaia di walkie-talkies in Libano".

La formulazione di Jean-Pierre è stata precisa, notando che gli Stati Uniti non avevano ricevuto alcun avvertimento preventivo sull'esplosione dei walkie-talkies. L'avvertimento dell'Israele era vago e non specifico, lasciando i funzionari USA perplessi sulla natura dell'operazione, secondo le fonti.

Da quando Hamas ha lanciato il suo attacco dell'ottobre 7, Israele ha frequentemente condotto raid in Libano in risposta ai lanci di droni e missili di Hezbollah. Israele ha anche preso di mira funzionari di Hamas di alto livello in Libano. La portata delle operazioni di Israele in Libano negli ultimi 11 mesi ha sollevato preoccupazioni su ciò che Israele potrebbe pianificare.

CNN's Jennifer Hansler ha contribuito ai resoconti.

Le tensioni politiche in Medio Oriente sono state ulteriormente esacerbate da questi recenti eventi. Data la dedizione degli Stati Uniti a mantenere la pace nella regione, i funzionari sono

