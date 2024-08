- Le autorità intendono acquisire il controllo di circa l'80% di Meyer Werft.

Il governo federale e il governo della Bassa Sassonia hanno l'obiettivo di acquistare circa l'80% della Meyer Werft in difficoltà per 400 milioni di euro. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia della Bassa Sassonia, Olaf Lies, nel parlamento statale di Hannover.

Insieme al governo federale, lo stato intende inoltre offrire garanzie per evitare il fallimento dell'azienda. Secondo il Ministero dell'Economia, ciò comporterebbe circa 1 miliardo di euro ciascuno per il governo federale e lo stato. Lo scorso fine settimana, il cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) e il governo statale hanno annunciato l'intenzione di salvare il cantiere navale, che sta attraversando difficoltà finanziarie. Lies ha ora fornito i dettagli.

Più di 20.000 posti di lavoro in Germania sono a rischio

Il ministro dell'Economia ha giustificato il salvataggio proposto sostenendo che la crisi del cantiere navale minaccia direttamente e indirettamente più di 20.000 posti di lavoro in Germania, con circa la metà in Bassa Sassonia. "Lo stato non può stare a guardare", ha detto il politico SPD. Inoltre, l'industria marittima tedesca deve essere preservata.

Lies ha sottolineato che lo stato non intende essere il principale azionista del cantiere navale a lungo termine. "Possiamo facilmente immaginare un futuro di successo per il cantiere navale in mani private", ha detto. Ciò include anche un'opzione per la famiglia Meyer di riacquistare le azioni.

La Meyer Werft deve garantire il finanziamento entro metà settembre

La Meyer Werft, famosa per le sue navi da crociera, deve raccogliere quasi 2,8 miliardi di euro entro la fine del 2027 per finanziare la costruzione di nuove navi. Gli accordi su questo devono essere raggiunti entro il 15 settembre.

È stato riferito che questa situazione non è dovuta a una mancanza di ordini. Tuttavia, alcuni contratti per le navi sono stati stipulati prima della pandemia di Corona e non consentono di apportare modifiche ai prezzi dell'energia e delle materie prime aumentati. Inoltre, nell'industria, l'80% del prezzo di costruzione viene solitamente pagato solo al momento della consegna - il cantiere navale deve quindi finanziare la costruzione con prestiti nel frattempo.

Il cancelliere federale Scholz ha elogiato la società lo scorso fine settimana al cantiere navale di Papenburg come un "gioiello industriale". "La Meyer Werft è un bene prezioso che non possiamo permetterci di perdere e che non perderemo", ha detto Scholz.

Il salvataggio non è ancora definitivo. Tra le altre cose, i comitati di bilancio del Bundestag e del parlamento statale devono ancora approvare il progetto.

Tutte le fazioni del parlamento statale concordano sul fatto che il cantiere navale deve essere salvato. Tuttavia, il leader dell'opposizione, Sebastian Lechner della CDU, ha sottolineato che l'impegno dello stato deve essere solo temporaneo. "Deve essere chiaro che il cantiere navale non deve diventare un'autorità statale, perché lo stato non sa come costruire navi", ha detto Lechner. L'AfD ha espresso preoccupazione per la possibilità che la Cina diventi coinvolta nel cantiere navale se lo stato vende nuovamente le sue azioni.

La critica al salvataggio previsto è venuta dall'economista Marcel Fratzscher. "In realtà non c'è una buona ragione per cui questa azienda ora sia essenziale per la Germania. Non lo è", ha detto il presidente dell'Istituto tedesco per la ricerca economica (DIW) a NDR. Lo stato non può iniziare a salvare tutte le aziende che incontrano difficoltà. "Dobbiamo riconoscere che non possiamo produrre tutti i prodotti in Germania".

L'economista ha anche espresso dubbi sulla competitività della Meyer Werft. "Quello che preoccupa veramente è che un'azienda è in difficoltà, ma nessun investitore privato vuole partecipare, nonostante queste generose garanzie statali", ha detto. "Questo dovrebbe essere un segnale di allarme per tutti che questa azienda non è posizionata in modo sostenibile".

La commissione, composta dai comitati di bilancio federale e statale, deve approvare il salvataggio proposto della Meyer Werft da parte del governo federale e della Bassa Sassonia.

