- Le autorità indagano sulle potenziali minacce contro i personaggi politici dell'AfD

Le autorità stanno indagando su minacce rivolte a un politico dell'AfD di Königs Wusterhausen. Le autorità hanno confermato ciò su richiesta. Secondo loro, l'indagine comprende casi di danneggiamento della proprietà, minacce e insulti rivolti al candidato alla legislatura statale dell'AfD Jan Schenk. Un incidente degno di nota è stato il vandalismo del garage di Schenk con il messaggio "Caccia Jan S". Ci sono state anche altre denunce da parte di Schenk, hanno riferito le autorità. Inizialmente, queste informazioni sono state diffuse dal "Märkische Allgemeine".

Gli incidenti si sono verificati alcuni giorni fa, ha detto Schenk. Ad esempio, dopo un evento della sua campagna elettorale a Eichwalde, è stato scritto "Picchia Jan Schenk brutalmente" sulla piazza del paese. Schenk ha sottolineato di essere stato oggetto di attacchi continui da tempo. Persone sconosciute hanno ripetutamente manomesso i bulloni delle ruote della sua auto.

Durante le attuali elezioni per il parlamento regionale del 22 settembre, ci sono state ripetute istanze di molestie e attacchi. Recentemente, un volontario dei Verdi è stato aggredito mentre distribuiva volantini da un individuo.

Il politico dell'AfD Jan Schenk è stato un bersaglio frequente di attacchi durante le attuali elezioni. Oltre agli incidenti menzionati in precedenza, l'AfD come partito ha anche ricevuto minacce, come quella rivolta al loro politico di Königs Wusterhausen.

