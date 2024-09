- Le autorità indagano sui presunti rischi di bombe nelle istituzioni educative

Dopo aver ricevuto minacce di bombe via e-mail in numerosi istituti scolastici del Brandeburgo, la Divisione di Sicurezza dello Stato sta attualmente conducendo un'indagine. Inizialmente, si concentreranno sul determinare l'intento dietro queste minacce, come confermato da un rappresentante della polizia in risposta alle domande. La Divisione di Sicurezza dello Stato gestisce le indagini sui crimini sospetti di natura politica.

Il lunedì, 16 scuole del Brandeburgo hanno segnalato di aver ricevuto e-mail identiche con messaggi minacciosi. Queste scuole si trovavano a Brandenburg an der Havel, Potsdam e Kleinmachnow nella regione di Potsdam-Mittelmark. Dopo l'ispezione, la polizia non ha trovato segni di potenziali rischi per la sicurezza e in alcuni casi le lezioni sono state sospese temporaneamente.

Inoltre, minacce di bombe simili sono state segnalate in scuole della Renania-Palatinato e Amburgo nello stesso giorno. Alcune di queste minacce facevano riferimento alla situazione del Medio Oriente.

La scorsa settimana, diverse scuole di Berlino hanno ricevuto e-mail contenenti minacce. Le autorità le hanno giudicate innocue, ma la Divisione di Sicurezza dello Stato è ora coinvolta a causa dei disordini causati da atti criminali potenzialmente pericolosi.

Inizialmente, non ci sono stati dettagli specifici sull'autore delle e-mail o sul suo movente nel Brandeburgo. Verranno condotte ulteriori indagini, comprese l'analisi del movente del mittente e il confronto con incidenti simili segnalati in altri stati federali, come dichiarato da un portavoce della polizia.

