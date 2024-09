Le autorità incontrano un confusione perplessa a Brema, come veicolo di polizia erroneamente assunto per il trasporto di sostanze illecite.

Dopo aver riconosciuto il suo errore, l'individuo di 34 anni ha apparentemente scoperto di essere salito sull'auto sbagliata. Secondo il resoconto delle autorità, è uscito dall'auto e si è diretto verso un'auto vicina, a pochi metri di distanza. Dalle finestre aperte dell'auto si sprigionava un forte aroma di cannabis, come hanno menzionato gli agenti.

Il conducente è fuggito, ma è stato presto catturato dalle forze dell'ordine. All'interno del veicolo, hanno trovato 300 grammi di cannabis, suddivisi per l'uso commerciale, oltre a due coltelli, numerosi dispositivi mobili costosi e una "considerevole somma" di denaro. Un'indagine penale è ora in corso.

Senza saperlo, le droghe erano nascoste nella cabina dell'auto in cui era salito per errore. In seguito, durante le indagini, gli agenti hanno notato tracce di droga sui suoi vestiti.

