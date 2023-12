Le autorità incontrano ogni giorno un numero record di migranti al confine in un'ondata senza precedenti

Le autorità stanno arrestando quotidianamente livelli record di migranti al confine meridionale degli Stati Uniti, mettendo a dura prova risorse già sovraccariche. La media di sette giorni riportata il 28 novembre era di circa 6.800 incontri.

I fermi al confine sono aumentati gradualmente dall'estate. Il mese scorso, le autorità di frontiera hanno fermato circa 192.000 migranti tra i porti d'ingresso, con un aumento del 2% rispetto ai 188.000 fermi di migranti di ottobre, ha dichiarato alla CNN il capo della pattuglia di frontiera statunitense Jason Owens.

Ma negli ultimi giorni, più di 10.000 migranti hanno attraversato illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico ogni giorno - numeri che non si vedevano da giorni prima dell'abolizione di una restrizione dell'era Covid nota come Titolo 42 che permetteva alle autorità di respingere i migranti al confine. La sfida unica di questo momento è che molteplici settori - molti dei quali remoti - sono sovraccarichi, per cui i processi abituali per cercare di decomprimere o processare i migranti sono più complicati e fanno sì che i migranti attendano in massa di essere presi in custodia.

La mancanza di capacità e di risorse per affrontare il problema sta portando al tipo di scenario che i funzionari statunitensi avevano previsto ma che speravano non si materializzasse, e alcuni avvertono che il confine meridionale degli Stati Uniti è a un "punto di rottura".

Il peggioramento della situazione è culminato questa settimana in una telefonata tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Presidente messicano Andrés Manuel López Obrador per fare pressione sul Messico affinché faccia di più per arginare il flusso di migranti. Entrambi hanno concordato sulla necessità di una maggiore applicazione della legge e nei prossimi giorni alti funzionari statunitensi si recheranno in Messico.

