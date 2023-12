Le autorità identificano i resti trovati in un'area boschiva come appartenenti a un bambino di 5 anni scomparso 20 anni fa

L'Ufficio dello sceriffo della contea di Carroll ha scoperto i resti a Galax, in Virginia, nel settembre 2022 e ha stabilito che erano lì da un "lungo periodo di tempo", ha dichiarato l'ufficio in un comunicato stampa. Giovedì l'ufficio ha identificato i resti come quelli di Logan Nathaniel Bowman, scomparso nel gennaio 2003.

Per identificare i resti, le autorità si sono avvalse dell'aiuto di un'azienda texana specializzata in sequenziamento del genoma e genealogia genetica di tipo forense.

La società è stata in grado di sviluppare un profilo completo del DNA dei resti e di confrontarlo con quello dei membri della famiglia del bambino, confermando che i resti appartenevano a Logan.

La madre biologica di Logan, Cynthia Davis, e il suo fidanzato di allora, Dennis Schermerhorn, sono stati accusati nel febbraio 2003 in relazione alla scomparsa del bambino, secondo l'ufficio dello sceriffo.

Nell'aprile 2004 la Davis ha patteggiato 15 anni di carcere e 15 anni di libertà vigilata per due accuse di abbandono di minore e un'accusa di omicidio, come risulta dai documenti del tribunale della contea di Grayson.

La CNN ha contattato un avvocato di Davis, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Secondo i documenti del tribunale, nel 2004 Schermerhorn è stato condannato a un anno di carcere per un'accusa di semplice abbandono di minori. Un giudice ha respinto l'accusa di omicidio e quella di negligenza nei suoi confronti.

La CNN ha contattato gli avvocati di Schermerhorn per un commento.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Carroll ha dichiarato che l'indagine è in corso e prevede nuove accuse per il caso.

Samantha Beech e Celina Tebor della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com