- Le autorità hanno scoperto un cadavere dopo un incendio in un loft.

Dopo un incendio in un residence del centro città, le autorità hanno scoperto un cadavere in un appartamento in soffitta. Le identificazioni preliminari hanno indicato che la vittima era un residente locale del sottotetto, come dichiarato da un rappresentante della polizia. Anche se l'identità non era ancora stata verificata, la causa preliminare del decesso rimaneva incerta. Due inquilini dell'appartamento hanno subito gravi ferite, sospettate di essere state causate dall'inalazione di fumo.

Le prime indagini indicano che l'incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino all'interno dell'appartamento in soffitta, situato ai margini della zona centrale. La possibilità di un guasto tecnico o di un incendio doloso, come una sigaretta caduta, non è stata ancora esclusa.

Secondo i resoconti, il tetto era completamente avvolto dalle fiamme e a causa della complessa struttura dell'edificio, l'incendio si è propagato al tetto di un edificio residenziale adiacente. Più di 250 servizi di emergenza sono stati mobilitati sul posto. Sono riusciti a fermare e spegnere l'incendio, impedendone la propagazione ad altri edifici vicini.

Vari inquilini sono stati accompagnati fuori dalla torre residenziale e un residente è stato salvato dall'appartamento in fiamme in soffitta utilizzando un 'sacchetto per saltare' fornito dal dipartimento dei vigili del fuoco. Le stime dei danni prevedono una perdita finanziaria considerevole, stimata in milioni. Le indagini continuano.

L'appartamento in soffitta, dove si è verificato l'incidente, fa parte dei edifici residenziali che circondano il centro città. A causa della rapida diffusione dell'incendio, gli edifici residenziali vicini hanno rischiato di essere coinvolti.

