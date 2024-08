- Le autorità hanno scoperto 250 chilogrammi di formaggio marcio su un autobus che viaggiava lungo l'A17.

Ufficiali delle dogane hanno scoperto circa 250 kg di formaggio marcio in un pullman turistico bulgaro sull'autostrada A17 Praga-Dresda durante recenti controlli. Hanno anche trovato circa 120 kg di miele turco, come annunciato dall'ufficio doganale principale di Dresda. In un altro pullman turistico bulgaro, hanno scoperto 40 pacchetti di sigarette di contrabbando nascosti dietro l'ultima fila di sedili.

Durante i controlli di tre giorni della scorsa settimana, sono state rilevate diverse violazioni delle regolamentazioni sull'importazione. L'ufficio doganale principale, definendo i risultati "estremamente fruttuosi", ha avviato nove indagini penali e ha consegnato dodici casi alle autorità competenti. In totale, gli ufficiali hanno controllato 250 veicoli e oltre 450 persone al parcheggio "Am Heidenholz", dove il traffico è stato deviato.

Altri ritrovamenti includevano il sequestro di due motociclette nel vano di carico di un piccolo trasportatore romeno e la scoperta di un'auto con targa britannica su un rimorchio. Hanno anche trovato 20.000 euro di provenienza sconosciuta in un veicolo di un uomo. Una pistola ad aria compressa carica è stata trovata nel veicolo di un tassista di 35 anni che viaggiava con un passeggero. Infine, un'auto di lusso registrata in Armenia è stata temporaneamente ritirata dalla circolazione per problemi fiscali, ma il conducente è riuscito a riprenderla il giorno successivo.

Gli ufficiali delle dogane hanno imposto pesanti dazi doganali sulle sigarette di contrabbando trovate nel pullman turistico bulgaro a causa della violazione delle regolamentazioni sull'importazione. In una delle indagini penali avviate, l'attenzione era rivolta a determinare le quantità di dazi doganali non dichiarati sul miele turco e il formaggio marcio.

