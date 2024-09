- Le autorità hanno scelto di sospendere l'indagine sulle accuse di discriminazione razziale.

La Procura della Repubblica di Fulda ha concluso le indagini sulle accuse di discorsi d'odio durante un evento tenuto al Centro di Formazione per la Finanza e la Giustizia nella regione nord-orientale dell'Assia di Rotenburg. Dopo un'attenta indagine, comprese le testimonianze di più testimoni e la revisione di diversi video ripresi durante l'evento, non è stato trovato alcun elemento a sostegno delle accuse, come ha dichiarato la portavoce Christine Seban.

Dopo l'evento del 23 gennaio, i media hanno insinuato che i partecipanti hanno cantato inni razzisti su "L'Amour Toujours" di Gigi D'Agostino. Tuttavia, la Procura della Repubblica non è riuscita a trovare testimoni che potessero confermare tali canti e nessuno dei video sequestrati conteneva materiale incriminante.

Gli articoli di stampa hanno riferito che slogan come "La Germania per i tedeschi" e "Fuori gli stranieri" sono stati gridati durante l'evento. Inoltre, è stato riferito che gli studenti con radici migranti hanno espresso sentimenti di disagio e intimidazione prima dell'evento.

Queste accuse hanno suscitato un notevole interesse pubblico. Di conseguenza, il ministro delle Finanze dell'Assia dell'epoca, Alexander Lorz (CDU), ha affrontato la questione in una commissione parlamentare dello stato, si è svolta una manifestazione pacifica contro il razzismo presso il centro di formazione e l'istituzione ha pubblicato una dichiarazione pubblica contro il razzismo e la discriminazione.

Il Centro di Formazione per la Finanza e la Giustizia nel distretto di Hersfeld-Rotenburg accoglie circa 1.000 nuovi studenti e tirocinanti destinati al servizio pubblico ogni anno, con circa 820 destinati all'Amministrazione finanziaria dell'Assia e circa 210 ai settori della Giustizia dell'Assia e in parte della Turingia.

