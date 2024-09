Le autorità hanno reagito alla caduta del Ponte Carola.

In Brandeburgo, alcune aree lungo l'Oder si aspettano un'allerta per il livello dell'acqua alto questa settimana. Il livello di allerta 1 potrebbe essere emesso a Ratzdorf, Eisenhüttenstadt e Frankfurt (Oder) già mercoledì o giovedì, secondo un rappresentante dell'Agenzia Ambientale dello Stato di Brandeburgo (LfU). Il portavoce dell'LfU avverte: "L'onda sta ancora arrivando". I livelli dell'acqua stanno aumentando rapidamente, con il livello di allerta massimo 4 previsto alla stazione di Ratzdorf domenica. Coincidenza vuole che le elezioni dello Stato di Brandeburgo si terranno lo stesso giorno. I distretti si stanno preparando per una situazione di inondazione grave. Le dighe sono attese per prevenire le inondazioni e i danni, e un team di crisi si riunirà a Frankfurt (Oder) martedì.

La Bassa Sassonia prevede livelli dell'acqua più alti sull'Elba nel fine settimana a causa delle piogge intense e delle inondazioni in Repubblica Ceca e Polonia. L'onda alta attuale in Sassonia porterà a un aumento significativo dei livelli dell'acqua nella media Elba in Bassa Sassonia dalla fine della settimana, secondo l'autorità statale NLWKN a Lüneburg. Tuttavia, una grande inondazione come quelle del 2002, 2006 o 2013 è improbabile, secondo le previsioni attuali del Centro di previsione delle inondazioni dell'Elba a Magdeburgo. I livelli dell'acqua della Bassa Sassonia sull'Elba sono attualmente bassi e gli esperti dell'agenzia statale si aspettano che le piogge diminuiscano e non ci siano afflussi significativi dai tributari.

La amministrazione del distretto di Pirna vede un miglioramento della situazione sull'Elba a causa della lenta crescita dei livelli dell'acqua. Una dichiarazione dell'amministrazione del distretto cita "cauto ottimismo", ma sottolinea che è ancora troppo presto per rilassarsi. Il livello dell'Elba a Schöna è attualmente superiore a 6 metri, indicando il livello di allerta 3. Il centro delle inondazioni dello Stato prevede la punta dell'inondazione nella media del livello di allerta 3, tra 6 metri e 7,50 metri, mercoledì mattina. La previsione delle inondazioni è stata modificata frequently nelle ultime giorni a causa di regolazioni fatte alle porte delle dighe sul lato ceco. Non sono previste piogge significative nei prossimi giorni.

La sezione del ponte Carolabridge dell'Elba a Dresda non ha alcun impatto sul livello dell'acqua in aumento, secondo una stima della città. "Può essere categoricamente affermato che il livello dell'acqua non è influenzato dalla sezione del ponte", dice René Herold, capo dell'Ufficio Ambientale di Dresda. Il livello dell'acqua alla stazione di Dresda, situata a valle al ponte Augustus adiacente, mostra 5,73 metri nel pomeriggio. Il livello massimo è atteso per mercoledì, ma l'altezza esatta è incerta. Tuttavia, si prevede che sia "intorno ai sei metri", che è meno di quanto temuto inizialmente. although the collapsed bridge section affects the flow speed of the Elbe downstream, Herold describes this as "gestibile". This should be balanced out again by the next bridge.

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha assegnato fondi di aiuto per un miliardo di Zloty (circa 240 milioni di Euro) per le vittime delle inondazioni nel sud-ovest del paese. Tusk promette anche aiuti per le case danneggiate e pianifica di incontrare i suoi omologhi in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia per cercare insieme i fondi dell'UE per il recupero dei danni delle inondazioni. Tusk condanna anche i resoconti di saccheggio nelle aree colpite dalle inondazioni e promette una linea dura contro i responsabili che sfruttano la situazione.

A Untergrafendorf, Bassa Austria, una donna è stata in grado di salvarsi dalle acque delle inondazioni salendo al primo piano della sua casa. Tuttavia, suo marito di 70 anni non è stato in grado di fuggire dalle inondazioni e è stato trovato morto in seguito, diventando la terza vittima in Austria.

L'Associazione dei Vigili del Fuoco Tedeschi (DFV) considera la protezione dai disastri della Germania ben preparata per le inondazioni imminenti. "In linea di principio, siamo ben preparati per le situazioni di inondazione in Germania - anche a causa degli eventi recenti", dice il Presidente del DFV Karl-Heinz Banse al "Rheinische Post". "Non solo sono state apprese lezioni dagli eventi di pioggia intensa nell'Ahrtal e nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ma anche le situazioni di inondazione in diverse parti della Germania quest'anno hanno contribuito a questo". I preparativi nelle regioni interessate sono in corso - "le unità sono in standby, i sacchi di sabbia sono preparati, i dati meteorologici sono monitorati" - e la popolazione viene informata e può prepararsi di conseguenza.

17:30 "Discoraggiante": Scholz Garantisce l'Assistenza

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz garantisce l'assistenza ai paesi confinanti che affrontano le inondazioni. "Le inondazioni che stiamo assistendo sono scoraggianti", dice il politico dell'SPD durante la sua visita in Kazakistan. Ha già promesso aiuto ai cittadini delle nazioni vicine. "Faremo del nostro meglio per aiutare".

17:06 Lang: "È Tempo di Agire Ora"

La leader dei Verdi Ricarda Lang richiede azioni politiche in risposta alla situazione critica nelle aree colpite dalle inondazioni in Europa centrale e orientale. La crisi climatica, spiega dopo aver consultato l'esecutivo del partito a Berlino, sta causando inondazioni e piogge intense a verificarsi più frequentemente, gravemente e probabilmente. La politica, afferma, non deve solo reagire, ma anche prepararsi. "È tempo di agire ora". Sottolinea che la protezione del clima dovrebbe essere più alta sull'agenda politica. "Se Merz ha detto lo scorso anno che il mondo non sarebbe finito, dimostra oggi che lo è per molte persone", dice Lang, riferendosi al leader della CDU. "Ciò significa che dobbiamo priorizzare la protezione del clima".

16:41 Nehammer Assegna Milioni per la Riparazione dei Danni delle Inondazioni

16:08 Diga Danneggiata: Residenti Invitati a Evacuare Immediatamente

Il sindaco della città di Paczkow nel sud-ovest della Polonia, Artur Rolka, ha ordinato l'evacuazione immediata dei distretti più bassi dopo un danno alla diga di una riserva. "Nessuno può garantire che il danno non peggiorerà", avverte in un messaggio sui social media. Invita tutti i residenti che devono essere evacuati a segnalarsi e chiede a coloro i cui case e appartamenti non sono ancora stati colpiti dall'acqua di lasciare e spostarsi in zone sicure della città. Dopo che un appello per l'evacuazione volontaria è stato ignorato, ha deciso l'evacuazione obbligatoria, dice Rolka sulla televisione polacca. La riserva interessata è stata costruita sopra Paczkow sulla Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder.

15:54 Habeck Promuove Maggiori Efforti per la Protezione del Clima

Il Vice Cancelliere Robert Habeck promuove una maggiore determinazione nella protezione del clima in risposta alla catastrofe delle alluvioni in diversi paesi europei. Ciò significa, dice al gruppo di media Funke, "accelerare l'espansione delle rinnovabili, la transizione energetica, la produzione a basse emissioni di carbonio nell'industria". "Più frequenti alluvioni, disastri come nella valle dell'Ahr, quest'anno in Baviera - questi sono i conseguenze della crisi climatica", dice Habeck. "Ecco perché i nostri sforzi per contenere la crisi climatica sono così importanti". Tuttavia, avverte, gli eventi meteorologici estremi non possono essere prevenuti. Pertanto, sono necessarie ulteriori misure preventive. "Diguette più forti, sistemi di ritenzione, più spazio per i fiumi" sono necessari per proteggere meglio le persone.

15:36 Numero delle Vittime Aumenta

Il numero delle vittime delle alluvioni in diversi paesi europei è aumentato a almeno 15. L'Austria (tre morti), la Repubblica Ceca (un morto), la Polonia (cinque morti) e la Romania (sei morti) sono principalmente colpite.

15:21 Polonia Dichiarazione di Stato di Emergenza per Alcune Regioni

La Polonia ha dichiarato lo stato di emergenza per le aree colpite dalle alluvioni. Il governo a Varsavia ha adottato un decreto corrispondente in una riunione d'emergenza. Lo stato di emergenza si applicherà alle parti delle voivodati della Bassa Slesia, della Slesia e dell'Opole per un periodo di 30 giorni. Concede alle autorità maggiori poteri per impartire ordini, poiché le libertà civili e i diritti sono temporaneamente limitati. Ad esempio, le autorità possono ordinare più facilmente l'evacuazione di determinati luoghi, aree o strutture. Possono anche proibire ai cittadini di entrare in determinate aree.

14:59 Johann Spiega le Cause delle Piogge Estreme

Paesaggi e strade sommersi, dighe violate: una delle peggiori alluvioni degli ultimi decenni sta causando scene tragiche in Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Romania. Ma perché gli eventi di pioggia estreme e i rischi di alluvioni stanno diventando più frequenti? ntv chiede all'esperto idrico Georg Johann.

14:34 Ferrovie Federali Austriache Estendono l'Avviso di Viaggio Fino a Giovedì

A causa degli attuali eventi meteorologici severi in gran parte dell'Austria, le Ferrovie Federali Austriache (ÖBB) hanno esteso l'avviso di viaggio urgente emesso il 13 settembre 2024 fino al giovedì 19 settembre 2024. "Consigliamo vivamente a tutti i passeggeri di rimandare qualsiasi viaggio non necessario durante questo periodo a una data successiva", scrive l'ÖBB sul suo sito web. I biglietti già prenotati rimangono validi fino al 22 settembre.

14:19 Numero delle Vittime delle Alluvioni in Europa Aumenta

Il numero delle vittime delle alluvioni in parti dell'Austria, Polonia, Romania e Repubblica Ceca è aumentato a almeno undici. In Austria, sono morte altre due persone, secondo la polizia. In Repubblica Ceca, una persona è annegata nel fiume Krasovka nella regione orientale di Moravia-Slesia, ha detto il presidente della polizia Martin Vondrasek alla radio pubblica. In precedenza erano state segnalate otto morti nei quattro paesi. Le autorità ceche segnalano anche almeno sette persone disperse.

Il governo federale sta offrendo il proprio aiuto alle persone colpite dalle alluvioni in diversi paesi europei. Come ha dichiarato la portavoce del governo Christiane Hoffmann a Berlino, "I nostri vicini, i nostri partner europei e i locali qui dovrebbero essere consapevoli: Stiamo monitorando la situazione e siamo pronti ad offrire assistenza". La devastazione in Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania può essere catastrofica. Hoffmann ha commentato: "Osserviamo le immagini con orrore e siamo scioccati dalle notizie di morti e dispersi. A nome del governo federale, esprimiamo le nostre condoglianze a tutti coloro che sono colpiti".

13:43 Orbán Rinvia gli Impegni Internazionali a Causa delle Alluvioni

Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha rinviato tutti i suoi impegni internazionali a causa delle alluvioni nel suo paese. "Data la situazione meteorologica estremamente difficile e le alluvioni in corso in Ungheria, ho rinviato tutti i miei impegni internazionali", ha scritto sulla piattaforma digitale X. Non ha fornito ulteriori informazioni. Orbán era previsto per parlare in un dibattito sul programma di presidenza semestrale del Consiglio UE ungherese al Parlamento europeo a Strasburgo il giorno successivo. Il leader di destra affronta spesso critiche dal Parlamento UE e dalla Commissione UE.

13:12 Ostrava Allagata: Brecce nelle Diguette nella Terza Città più Grande della Repubblica Ceca

(Nota: il testo originale in italiano è già in italiano, pertanto non è necessario tradurlo nuovamente)

12:33 Piogge Record: 450 Litri di Pioggia per Metro Quadro in una Città Ceca

La pioggia della depressione "Anett" è impressionante: dal venerdì, sono caduti 450 litri di pioggia per metro quadro a Serec nella Repubblica Ceca, vicino al confine con la Polonia. Si tratta del massimo delle ultime ore, spiega l'esperto di meteorologia di ntv.de Oliver Scheel. In Germania, Ruhpolding/Berchtesgadener Land guida con 320 litri in quattro giorni. In Austria, 364 litri sono caduti nella zona intorno a St. Pölten e 369 litri a Lilienfeld. A Vienna sono stati misurati 279 litri prima che i punti di misurazione fallissero, quindi i quantitativi esatti non sono attualmente disponibili. In Polonia, la pioggia più intensa, 200 litri, è caduta a Katowice.

12:25 Romania: Le Inondazioni Hanno Ucciso Sei Persone nella Regione dei Carpazi

Le piogge intense e le inondazioni hanno causato almeno sei morti nella regione dei Carpazi in Romania. Le regioni di Galati, Vaslui e Iasi nell'est del paese sono state particolarmente colpite. Circa 300 persone sono state salvate e circa 6.000 case rurali sono state sommerse. Le vittime sono per lo più anziani, tra cui due donne di 96 e 86 anni. Il livello di allerta massima per le inondazioni rimane in vigore fino a mezzogiorno. Le villaggi isolati sono generalmente colpiti dalle acque delle inondazioni. Le persone si sono rifugiate sui tetti per evitare di essere travolte dalle inondazioni. Sono stati派遣 centinaia di vigili del fuoco.

11:59 Inondazioni in Sassonia: Superato il Limite dell'Elba

In Sassonia, i livelli delle acque dell'Elba continuano a salire. A Dresda, il livello è di 5,62 metri a mezzogiorno, secondo il Centro di Allerta Inondazioni dello Stato. La seconda fase di allerta per le inondazioni è stata dichiarata domenica sera. Si prevede che la soglia per la terza fase di allarme, che si attiva a sei metri, sarà superata presto martedì mattina. Il livello dell'Elba a Dresda potrebbe continuare a salire fino a mercoledì sera, raggiungendo il picco. A Schöna, al confine con la Repubblica Ceca, la terza fase di allarme è in vigore con un livello dell'Elba di 6,13 metri. Tuttavia, il centro di allerta prevede che i livelli delle acque diminuiranno a Görlitz. Il punto più alto di un'inondazione viene chiamato picco.

11:33 Austria: Due Vittime Uccise dalle Inondazioni

In Austria, altre due persone sono morte a causa delle inondazioni, secondo i resoconti della polizia. Un uomo di 70 anni e un uomo di 80 anni sono morti nelle loro case in comunità in Bassa Austria, hanno confermato le autorità. Entrambi gli uomini sono diventati vittime delle acque delle inondazioni all'interno dei loro edifici. Domenica, un vigile del fuoco è morto mentre pompava una cantina. Le condizioni eccezionali persistono in Austria orientale a causa della pioggia continua degli ultimi giorni. Finora sono state evacuate più di 1800 case e numerose strade sono chiuse a causa delle inondazioni.

11:01 Wroclaw si Prepara all'Inondazione: Dopo le piogge intense e le inondazioni che hanno colpito la Polonia sud-occidentale, la città di Wroclaw (Breslavia) nella Bassa Slesia si sta preparando all'arrivo di un'ondata di inondazioni. Il sindaco Jacek Sutryk ha emesso un'allerta per le inondazioni per la città situata lungo il fiume Oder. Sono state adottate misure come il monitoraggio continuo delle dighe, il controllo e la protezione dei canali e la chiusura dei passaggi delle dighe, come dichiarato in un video su Facebook da Sutryk stesso. L'ondata di inondazioni è prevista per raggiungere Wroclaw mercoledì. Le previsioni precedenti che indicavano un impatto minimo su Wroclaw sono state riviste, secondo il sindaco. Anche se l'inondazione non raggiungerà l'altezza dell'inondazione dell'Oder del 1997 che ha sommerso un terzo della città, Sutryk sottolinea che l'infrastruttura attuale è in molto migliori condizioni, con nuove dighe, bacini di ritenuta e polder. Spera che le acque delle inondazioni non invadan

10:35 Crisi delle inondazioni in Bassa Austria: "La situazione è critica" Nonostante una breve tregua all'alba, la situazione delle inondazioni nell'Austria orientale rimane grave. "Non è finita, è ancora critica, è ancora drammatica", afferma la governatrice della Bassa Austria Johanna Mikl-Leitner. Le previsioni per lunedì suggeriscono piogge fino a 80 litri per metro quadrato in alcune regioni. La preoccupazione principale al momento sono le dighe, con le autorità che avvertono del "massimo rischio di fallimento delle dighe". La vita pubblica è quasi ferma, con oltre 200 strade chiuse, 1800 edifici evacuati e numerosi studenti e bambini delle scuole dell'infanzia a casa, secondo i resoconti di Mikl-Leitner. Circa 3500 case sono senza elettricità. L'entità dei danni deve ancora essere valutata. "I vittime delle inondazioni riceveranno sicuramente aiuti", dice il capo della provincia. Nelle ultime giornate, alcune regioni della Bassa Austria hanno registrato fino a 370 litri di pioggia per metro quadrato - diverse volte l'apporto mensile usuale.

10:10 Livelli delle acque dell'Elba salgono pericolosamente: Dresda si avvicina al livello di allarme tre Nella Sassonia, le acque dell'Elba continuano a salire. Il livello dell'acqua a Dresda era di 5,54 metri questa mattina, previsto per superare i sei metri oggi, scatenando il secondo livello di allarme più alto, tre. Questo livello può portare all'allagamento delle aree abitate. Il livello a Schöna sull'Elba vicino al confine con la Repubblica Ceca ha già raggiunto questo livello, con una lettura di 6,09 metri. Il livello di allarme tre è anche in vigore sulla Neiße Lusaziana vicino al confine polacco, con un livello dell'acqua di 5,56 metri, a pochi centimetri dal livello di allarme quattro più alto. Un tratto dell'autostrada federale 99 a Görlitz è stato chiuso per motivi di sicurezza, secondo un portavoce della polizia. Il livello di allarme tre, fissato a 4,80 metri, è anche in vigore qui.

09:49 Primo decesso segnalato nelle inondazioni ceche: un uomo annega È stato segnalato il primo decesso confermato a causa delle inondazioni nella Repubblica Ceca. Le autorità segnalano anche almeno sette persone disperse. Un uomo ha perso la vita nel piccolo fiume Krasovka nel distretto di Bruntál nella regione di Moravia-Slesia, secondo il presidente della polizia Martin Vondrášek alla radio pubblica. Tra le persone disperse ci sono tre che sono state travolte in un'auto vicino a Jeseník nelle montagne dei Monti dei Giganti. Non c'è traccia del veicolo. Le altre persone disperse sono state travolte in diversi corsi d'acqua, compreso il fiume Otava. Un uomo di una casa di cura vicino al confine polacco è anche disperso. Il primo ministro ceco Petr Fiala ha descritto le inondazioni come "inondazioni del secolo", il che significa che statisticamente si verificano una volta ogni secolo nello stesso luogo. Sono stati segnalati decessi nelle inondazioni in altri paesi dell'UE: un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

09:17 Donna cade nel fiume Neiße mentre controlla il livello dell'acqua a Görlitz Una donna è caduta nel fiume Neiße mentre controllava il livello dell'acqua a Görlitz. Secondo i resoconti preliminari, la donna è scivolata sul bordo dell'acqua vicino all'hotel Parkhotel Merkur e è finita nel fiume. È riuscita a nuotare circa 700 metri a valle prima di tirarsi fuori vicino alla diga di Vierradmuhle. Al momento sta ricevendo cure per ipotermia.

09:00 THW organizza operazioni su larga scala sull'Elba e sull'Oder L'Agenzia federale tedesca per la Protezione tecnica (THW) si sta preparando per le possibili inondazioni nell'est della Germania. "Stiamo allineando l'invio di squadre più grandi ai fiumi Elba e Oder", dice il capo del dipartimento THW Fritz-Helge Voss su "ZDF Morgenmagazin". Consiglia alle persone nelle aree colpite di assicurarsi le scorte essenziali. Voss sottolinea che la Germania è stata fortunata con il tempo finora, ma i fiumi Elba, Neiße e Oder sono previsti per inondarsi nella prossima settimana. Nel weekend, il THW ha deployment di circa 140 personale in Baviera e Sassonia, compreso il lavoro sul ponte danneggiato Carolabridge a Dresda. Voss evidenzia che questa è la quarta crisi di inondazioni significativa in Germania quest'anno, che richiede preparazione e investimenti in attrezzature. "In definitiva, questi sono costi di adattamento al clima", dice.

08:43 Riunione d'emergenza in Polonia per le gravi inondazioni Il primo ministro Donald Tusk ha chiamato una riunione d'emergenza del suo governo questa mattina di lunedì a causa delle gravi inondazioni nel sud-ovest della Polonia. Ha preparato un decreto per lo stato di emergenza, ma il governo deve approvarlo prima. Le piogge abbondanti hanno causato inondazioni vicino al confine polacco-ceco, in particolare a Nysa nella regione di Opole. L'agenzia di stampa PAP ha riferito che le sale operatorie dell'ospedale di Nysa sono state inondate dal Glatzer Neiße, un affluente del fiume Oder. Circa 33 pazienti, compresi bambini e donne incinte, hanno dovuto essere evacuati con le barche.

08:15 Situazione delle inondazioni in peggioramento in Baviera, Germania La situazione delle inondazioni in Baviera rimane critica in alcune aree, poiché sono previste piogge per la prossima settimana. I resoconti della polizia mostrano che non ci sono stati cambiamenti significativi durante la notte nelle aree colpite e la situazione non è prevista per migliorare. L'HND prevede livelli dell'acqua in aumento in diverse località, come il Danubio a Passau, la Vils a Vilshofen e l'Isar a Monaco. Si prevede un miglioramento graduale da mercoledì, sebbene il DWD preveda piogge continue dalle Alpi alle pendici fino a martedì, con possibili quantità di pioggia di 40 a 70 litri per metro quadrato e fino a 90 litri nelle valli.

07:32 Inondazioni implacabili nella Repubblica CecaLe aree allagate nella Repubblica Ceca non mostrano segni di miglioramento. L'onda di piena del fiume March (Morava) ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga, dove intere strade sono sommerse. Gli abitanti sono avvisati di non interferire con i servizi di emergenza dalle autorità cittadine sui social media. Si prevede un ulteriore aumento del livello dell'acqua del fiume nelle prossime ore.

07:03 Fallimento della diga scatena inondazioni distruttive in PoloniaLe preoccupazioni aumentano in Polonia dopo il cedimento di una diga, che ha permesso alle acque di inondazione di dirigersi verso la regione della Glatzer Neiße. Video potenti mostrano la forza delle acque in piena.

06:40 Morti per inondazioni in Europa: Polonia, Repubblica Ceca e RomaniaLa Polonia, la Repubblica Ceca e l'Austria inferiore stanno affrontando le conseguenze delle devastanti inondazioni, mentre la situazione in Romania rimane critica dopo le forti piogge. Purtroppo, diverse vite sono state perse a causa delle inondazioni: un pompiere in Austria, una persona in Polonia e sei persone in Romania.

06:12 Evacuazioni d'emergenza per inondazioni nella Repubblica CecaNel weekend, le inondazioni hanno colpito intere città ceche, come Jesenik nelle montagne dei GiESIky e Krnov al confine con la Polonia. A Jesenik, i servizi di emergenza hanno salvato centinaia di persone in barca e in elicottero. Quando le acque si sono ritirate, gli smottamenti hanno rappresentato un rischio in molti luoghi.

05:49 Passeggeri bloccati a Vienna a causa delle inondazioni del DanubioA causa delle inondazioni causate dalle piogge intense sul Danubio, i passeggeri di una nave da crociera svizzera a Vienna non possono sbarcare. Circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio a bordo della "Thurgau Prestige" sono attualmente impediti di lasciare la nave, secondo il broadcaster svizzero SRF e Thurgau Travel. La passerella della nave è allagata, impedendo ai passeggeri di sbarcare. Si ipotizza che altre navi da crociera ormeggiate a Vienna siano anch'esse bloccate. Le autorità locali decideranno se e quando i passeggeri potranno sbarcare, con i passeggeri che potrebbero essere costretti a rimanere a bordo almeno fino a martedì, poiché la "Thurgau Prestige" era prevista per viaggiare da Linz a Budapest e ritorno, ora bloccata a Vienna.

La tempesta d'oltremare "Anett," o "Boris," ha portato piogge bibliche e inondazioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania, con almeno otto morti.

Le acque di piena in Polonia sono previste per colpire Wroclaw, una città sul fiume Oder, a causa delle forti piogge e delle inondazioni nella regione. La Repubblica Ceca, paese confinante, sta attualmente registrando livelli d'acqua più elevati sull'Elba, che potrebbe contribuire alle acque in aumento nella Bassa Sassonia.

La Repubblica Ceca è prevista per avere un significativo impatto sui livelli delle acque sull'Elba nella Bassa Sassonia, in Germania, a causa delle forti piogge e delle inondazioni nella regione.

Leggi anche: