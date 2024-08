Le autorità hanno presentato un'accusa aggiornata contro Trump, accusando la manipolazione elettorale.

L'aggiornata accusa contro Trump, che mira a un altro mandato nelle elezioni di novembre, viene definita un "movimento disperato" e parte di una "persecuzione" nei suoi confronti sulla sua piattaforma Truth Social. Richiede il proscioglimento. Il caso in un tribunale federale di Washington riguarda l'implicazione di Trump nell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Il Dipartimento di Giustizia ha argomentato che l'aggiornata accusa riflette "l'impegno della procura nell'aderire e nell'eseguire le decisioni e le linee guida della Corte Suprema". Tuttavia, Smith persevera nella sua argomentazione principale che, nonostante abbia perso le elezioni del 2020 a favore del presidente attuale Joe Biden, Trump era determinato a "mantenere il potere" e a cercare di invertire i risultati delle elezioni.

A luglio, la Corte Suprema ha concesso a Trump, in qualità di Presidente degli Stati Uniti, l'immunità completa dalla prosecuzione penale per i comportamenti ufficiali, che si estende anche al di là del suo mandato. Questa immunità non copre le attività private. Nel caso di frode elettorale contro Trump, la giudice Tanya Chutkan deve ora stabilire quali delle azioni di Trump relative alle elezioni erano azioni ufficiali e quali erano personali.

L'aggiornata accusa mantiene tutte e quattro le accuse iniziali contro Trump: cospirazione per truffare gli Stati Uniti, ostacolo a un procedimento ufficiale, cospirazione per ostacolare un procedimento ufficiale e cospirazione per violare il diritto dei cittadini di votare. Due di queste accuse prevedono una pena detentiva massima di 20 anni.

L'accusa suggerisce che Trump abbia cercato di bloccare la certificazione della vittoria elettorale di Biden da parte del Congresso degli Stati Uniti. Il Campidoglio è stato violato dai sostenitori di Trump il 6 gennaio 2021 durante questo processo di certificazione. In precedenza, Trump aveva alimentato i suoi sostenitori con accuse non dimostrate di frode elettorale.

La nuova versione dell'accusa si estende per 36 pagine, rispetto alle precedenti 45. Il contenuto relativo alla potenziale immunità e agli interazioni di Trump con il personale del Dipartimento della Giustizia al momento è stato omesso.

Data la complessità del distinguere tra le azioni ufficiali e personali di Trump, non è previsto l'inizio di un processo prima delle elezioni del 5 novembre. Questo ritardo rappresenta un successo significativo per Trump. Se tornasse alla Casa Bianca, potrebbe ordinare al Dipartimento della Giustizia di far cadere le accuse.

Trump affronta anche altri casi penali. La decisione sull'immunità potrebbe anche influire sul suo caso in Georgia, dove è accusato di tentato manipolazione elettorale. Non è stata ancora fissata una data per questo processo.

In un caso separato, una giuria di New York ha dichiarato Trump colpevole di aver falsificato i registri aziendali per nascondere un pagamento in denaro a un'ex entertainer per adulti, Stormy Daniels, a fine maggio. Trump è il primo ex Presidente degli Stati Uniti a essere condannato penalmente nella storia.

La sua sentenza in questo caso non è ancora stata pronunciata, con una data potenziale fissata al 18 settembre. Tuttavia, gli avvocati di Trump hanno richiesto che il verdetto di colpevolezza venga annullato come conseguenza della decisione sull'immunità.

Leggi anche: