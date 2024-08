Le autorità hanno condotto delle ricerche nelle residenze dell'influencer Andrew Tate.

Conosciuto per i suoi commenti misogini sui social media, Andrew Tate, insieme a suo fratello, è attualmente sotto indagine da parte della polizia rumena per presunte violazioni nei confronti di diverse donne. Attualmente sono in attesa di processo per queste accuse. Le fonti indicano che le autorità stanno cercando ulteriori prove.

Dopo una segnalazione, la polizia rumena ha effettuato perquisizioni in diverse proprietà collegate al influencer britannico-americano Andrew Tate e suo fratello Tristan, come confermato dal loro team legale a "news.ro".

I fratelli Tate, insieme a due sospetti complici, sono accusati di tratta di esseri umani e sfruttamento di donne in Romania. Attualmente sono agli arresti domiciliari e in attesa di processo. L'Ufficio del Procuratore della Romania per il Crimine Organizzato e il Terrorismo (DIICOT) ha dichiarato che le perquisizioni sono state effettuate in quattro proprietà in relazione alle indagini su casi di tratta di esseri umani e riciclaggio di denaro. Non sono stati nominati sospetti, ma è stato rivelato che le indagini riguardano anche potenziali nuovi reati.

Secondo gli investigatori rumeni, i Tate e i loro presunti complici hanno costretto giovani donne a partecipare a video espliciti per la distribuzione commerciale. Hanno apparentemente utilizzato tecniche manipolative per controllare le ragazze. Le autorità hanno identificato sette vittime, tre delle quali stanno agendo come querelanti durante il processo. I Tate e loro fratello negano tutte le accuse.

Andrew Tate ha guadagnato popolarità a causa dei suoi commenti misogini sui social media. Spesso si vantava della sua ricchezza, mostrando auto sportive lussuose e sigari spessi, attirando milioni di giovani e uomini. I fratelli Tate, insieme ai sospetti complici, sono stati inizialmente arrestati a Bucarest il 30 dicembre 2022 e la loro detenzione domiciliare è stata successivamente convertita in una restrizione che impedisce loro di lasciare la Romania.

Tuttavia, a partire dall'agosto 2023, i imputati sono in libertà - sebbene vincolati da una clausola che impedisce loro di lasciare il paese. Hanno recentemente utilizzato i social media per promuovere disordini razziali nel Regno Unito, tra le altre cose.

L'Ufficio del Procuratore della Romania per il Crimine Organizzato e il Terrorismo (DIICOT), che sta indagando sui fratelli Tate e i loro complici, ha dichiarato di stare anche investigando potenziali nuovi reati legati a 'The Commission'. Durante il processo, 'The Commission' dovrebbe essere discussa come possibile organizzazione coinvolta nella manipolazione e nel controllo delle giovani donne coinvolte nel caso di sfruttamento.

