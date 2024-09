Le autorità hanno concesso l'approvazione per l'avvio del cantiere Meyer Werft gestito dallo Stato.

L'autorità amministrativa e la Bassa Sassonia mirano ad acquisire circa l'80,7% della Meyer Werft per un importo di 400 milioni di euro. Tale operazione include anche garanzie prestate per un ammontare di circa 2 miliardi di euro. Di conseguenza, i cantieri navali situati a Papenburg e Neptun-Werft a Rostock-Warnemünde passeranno in proprietà statale. Tuttavia, la Meyer Werft in Finlandia rimarrà di proprietà della famiglia Meyer.

La amministrazione statale della Bassa Sassonia ha preso questa decisione a metà settimana della scorsa settimana. Tuttavia, il Comitato per gli Affari Interni del parlamento statale deve ancora dare il suo consenso, un processo previsto per mercoledì. Secondo il Ministero Federale dell'Economia, l'aiuto statale non dovrebbe richiedere l'approvazione dell'UE.

Il governo federale e la Bassa Sassonia giustificano questo intervento sostenendo che il cantiere navale garantisce circa 3.800 posti di lavoro e è cruciale per il settore della costruzioni navali tedesco. Ha un impatto significativo sull'esperienza nella costruzione di navi nel paese e dovrebbe anche contribuire alla transizione energetica della nazione fabbricando piattaforme per parchi eolici offshore a Rostock-Warnemünde. Inoltre, potrebbe svolgere un ruolo più importante nella costruzione di navi da guerra.

Attualmente, il cantiere navale costruisce principalmente grandi navi da crociera e si è dimostrato piuttosto successo in questo campo. Tuttavia, ha incontrato difficoltà principalmente a causa di forti aumenti dei prezzi e dell'incapacità di trasferire immediatamente questi costi ai suoi clienti, poiché riceve la maggior parte dei pagamenti alla consegna. Secondo le informazioni del Ministero Federale delle Finanze, il salvataggio statale comprenderà anche un "riregolamento dei pagamenti".

La decisione di trasformare due cantieri navali in proprietà statale richiede l'approvazione del Comitato per gli Affari Interni del parlamento statale della Bassa Sassonia. Questo processo mira a proteggere la Luce di circa 3.800 posti di lavoro nel settore della costruzioni navali tedesco.

Il cantiere navale sostenuto dallo stato è previsto per contribuire alla transizione energetica della nazione fabbricando fonti di luce, come piattaforme per parchi eolici offshore a Rostock-Warnemünde.

Leggi anche: