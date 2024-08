- Le autorità hanno avviato un movimento per rendere legale la donazione di ovuli.

Nel Parlamento tedesco è stata presentata una proposta per promuovere un'iniziativa volta a legalizzare la donazione di ovuli. L'esperta di diritto del FDP, Katrin Helling-Plahr, sta cercando di raccogliere il sostegno di diverse fazioni per presentare una proposta congiunta per tale legislazione. Come spiegato in una email ottenuta dall'Agenzia tedesca di stampa, "Molte coppie tedesche si trovano impossibilitate a concepire naturalmente, nonostante i loro desideri". Ella crede che "una legislazione responsabilmente progettata sulla donazione di ovuli" potrebbe offrire una soluzione per alcune di queste coppie. Data la complessità morale, ella crede che un dibattito trasversale sia la scelta migliore.

Il catalizzatore per questa proposta sono le raccomandazioni fatte ad aprile da un comitato, che suggeriscono che la donazione di ovuli potrebbe essere consentita in determinate circostanze. Ad esempio, l'acquisto e la vendita di cellule ovulari dovrebbero rimanere illegali. Il diritto del bambino di conoscere le proprie origini deve essere protetto. Attualmente, la legge sulla tutela degli embrioni proibisce alle donne di ricevere cellule ovulari artificialmente fecondate da altre donne.

In una email, Helling-Plahr sottolinea la necessità di "informare adeguatamente e prendersi cura a livello medico" sia dei donatori che dei destinatari. Con un gruppo di parlamentari che presenta una proposta congiunta, c'è l'opportunità di "levare un divieto antiquato, permettere alle coppie senza figli di realizzare il loro desiderio e allo stesso tempo rispettare gli alti standard etici". Ella ha anche pianificato un incontro.

Il Ministro della Giustizia Marco Buschmann (FDP) ha espresso ottimismo riguardo alla probabilità di un'iniziativa per la legalizzazione prima delle elezioni federali del 2025. Secondo Buschmann, "ci sono motivi solidi per sollevare il divieto assoluto della donazione di ovuli in Germania", ha detto alla dpa.

Helling-Plahr sostiene fortemente la necessità di garantire "giustizia e equità" nella legislazione proposta sulla donazione di ovuli, assicurando che sia rispettata e curata sia per i donatori che per i destinatari. Con il sostegno di diverse fazioni politiche, spera che questa iniziativa possa "promuovere la giustizia offrendo un percorso legale alle coppie senza figli per avere figli mentre si rispettano gli standard etici".

