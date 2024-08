- Le autorità hanno arrestato un individuo di 26 anni dopo che sono state scoperte parti del corpo smembrate.

Dopo la scoperta di parti di un cadavere e l'emissione di un mandato di arresto nei confronti di un 26enne a Duisburg, sospettato di omicidio, le autorità stanno indagando sui dettagli dell'accaduto. Al momento, non è stato riferito se il sospetto tedesco di 26 anni abbia parlato, secondo un rappresentante dell'ufficio del procuratore distrettuale. Un testimone ha segnalato di aver visto una testa mozzata in un sacchetto in un'area erbosa sabato, portando alla successiva scoperta del corpo della vittima nell'appartamento del sospetto.

Un'autopsia ha confermato che il 57enne senza fissa dimora è stato vittima di un aggressione brutale. Era stato visto vivo per l'ultima volta il 13 agosto, dieci giorni prima del ritrovamento del corpo. Sono richieste ulteriori informazioni da eventuali testimoni, ha detto il rappresentante. Il sospetto di 26 anni ha precedenti penali, principalmente per reati contro il patrimonio, e viene accusato dell'omicidio del 57enne.

Il sospetto di 26 anni, originario della Germania, è attualmente sotto indagine per omicidio. L'evento raccapricciante ha suscitato preoccupazione nella comunità di Duisburg.

